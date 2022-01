Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Würdiger Abschied für Weingartens OB Markus Ewald

Nach zahlreichen kreativen, emotionalen und sehr persönlichen Danksagungen und Würdigungen vieler Wegbegleiter hat Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald seinem Stellvertreter Alexander Geiger seine Amtskette, die er bei besonderen Anlässen stets gerne getragen hat, übergeben.

Ausgelassene Freude bei Markus Ewald und seinen beiden Assistentinnen Maike Kreutz (rechts) und Raphaela Wichert über den gelungenen Abend. (Foto: Elke Obser)

Auch wenn der OB offiziell noch bis zum 31. Januar im Amt ist, gehen mit dieser Übergabe die „schönsten und intensivsten 13 Jahre seines Lebens“ zu Ende, wie er unlängst sagte. Hier lesen Sie was sein Abschied mit dem "König der Löwen" zutun hat.

++ Euronics in den Leutkircher Bahnhofsarkaden schließt

„Nur solange Vorrat reicht! Räumungsverkauf! Wir schließen!“ – Mit Großbuchstaben weisen die Schilder am Ladeneingang Passanten in den Bahnhofsarkaden darauf hin, dass hinter der Tür im aktuell laufenden Räumungsverkauf eventuell das ein oder andere Schnäppchen auf sie wartet.

Der Euronics XXL-Markt in den Leutkircher Bahnhofsarkaden schließt demnächst, derzeit läuft der Räumungsverkauf. Der Markt in den Bahnhofsarkaden gehört zur von Kirberg geleiteten Euronics-Bodenseegruppe.

Den Grund für die bevorstehende Aufgabe des Standorts erklärt Geschäftsführer Daniel Kirberg hier.

++ Über Nacht ungeboostert: Johnson & Johnson-Geimpfter berichtet

Die große Konstante der Pandemie ist und bleibt die Veränderung. Bisher hatten Geimpfte mit nur einer Johnson & Johnson-Dosis einen kompletten Impfschutz – jetzt nicht mehr. Über Nacht haben Menschen wie Ulrich Gresser aus Bad Wurzach ihren Status der Grundimmunisierung oder ihren Boosterstatus verloren.

Der Impfstoff Johnson & Johnson vom belgischen Hersteller Janssen hatte den großen Vorteil, dass Geimpfte mit nur einer Dosis rein rechtlich einen vollen Impfschutz hatten. Dies wurde nun gekippt und sorgt für Verwirrung und Frust. (Foto: Wolfgang Kumm)

„Ich bin aus allen Wolken gefallen“, sagt Gresser zu der Herabstufung seiner ersten Impfdosis. Im Juni hat der 63-Jährige per Zufall einen kurzfristigen Impftermin im Bodenseekreis bekommen. Damals wusste er nicht, welchen Impfstoff er bekommt. Wie das Landratsamt auf den Frust der Betroffenen reagiert, lesen Sie ab dem Mittag auf Schwäbische.de.

++ Durch Corona stehen in Ravensburg Läden wohl länger leer

Leere und dunkle Schaufenster über Monate: Was sich seit längerer Zeit in der Adlerstraße abgezeichnet hat, setzt sich nun auch in bester Lage am Marienplatz fort. Und gleichzeitig ist viel in Bewegung. Neueröffnungen und Veränderung von bestehenden Geschäften zeigen, dass Ravensburg weiterhin als attraktive Einkaufsstadt gilt.

Zum 1. Februar geht es los mit dem neuen Konzept des schwedischen Möbelhändlers in Ravensburg – dabei handelt es sich übrigens um den kleinsten Ikea Deutschlands. (Foto: Lena Müssigmann)

Prominentestes Beispiel ist der schwedische Möbelhändler Ikea, der am 1. Februar im Gänsbühlcenter seinen sogenannten Pop-Up-Store eröffnet. Ikea testet in diesem und einem weiteren Geschäft in Wolfsburg die Kundenberatung außerhalb der großen Möbelhäuser.

Das Geschäft im Erdgeschoss ist mit einigen Mustermöbeln ausgestattet sowie mehreren Arbeitsplätzen, an denen Kunden selbst ihre Küchen, Wohnzimmermöbel oder Kleiderschränke modulhaft nach eigenen Vorstellungen planen können. Alles über die aktuellen Entwicklungen im Ravensburger Einzelhandel und einen 360°-Rundumblick vom Ikea Pop-up-Store gibt es ab dem Vormittag auf Schwäbische.de.

++ Strom ist teurer, aber nicht für jeden

Die Preise steigen: Eine Inflationsrate von 5,3 Prozent ermittelte das Statistische Bundesamt für Dezember. Besonders stark hat sich in Deutschland Strom für private Haushalte verteuert. In den vergangenen zwölf Monaten sind die Preise um 40 Prozent gestiegen. Das hat eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox ergeben.

Auch in der Region zahlen Verbraucher mehr für Strom. Doch wie stark die Erhöhung ausfällt, ist sehr unterschiedlich. Und manche Kunden blieben bislang sogar von einer Preiserhöhung verschont. Auf Schwäbische.de erhalten Sie ab dem späten Vormittag einen Blick in einen sehr undurchsichtigen Markt.