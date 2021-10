Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ So soll der Ravensburger Christkindlesmarkt klappen

Der Christkindlesmarkt, der von 26. November bis 22. Dezember geplant ist, wird nicht nur von seinen Fans herbeigesehnt. „Wir brauchen ihn für Handel und Gastronomie“, so Oberbürgermeister Daniel Rapp.

Die Stadt werde alles daran setzen, dass er stattfinden kann. Derzeit sieht der OB eine 99-prozentige Sicherheit, dass das auch klappt. Das letzte Mal war der Christkindlesmarkt im Juli Thema, HIER lesen Sie den damaligen Artikel.

Der Ravensburger Christkindlesmarkt wird wieder stattfinden. (Foto: Archiv: Siegfried Heiss)

Die Landesregierung in Baden-Württemberg empfiehlt, bei Weihnachtsmärkten als Kennzeichen für erfolgte 3G-Kontrolle mit Armbändchen zu arbeiten. An den Zugängen zum Markt soll es laut Rapp entsprechende Kontrollstationen geben. Welche Regeln sonst noch gelten und was Weihnachtsmarkt-Fans erwarten können, lesen Sie bald auf Schwäbische.de.

++ Radfahrerbewegung „Critical Mass Schussental“ demonstriert wieder

An diesem Freitag findet eine Fahrraddemo der Bewegung „Critical Mass“ im Schussental statt. Beginn ist um 17 Uhr am Stadtgarten in Weingarten, Ziel ist das Untertor Ravensburg.

Ein Eindruck einer früheren Fahrraddemo von „Critical Mass“ im Schussental. (Foto: Archiv: Dorothea Halbig)

Mit dem Rad unterwegs zu sein, soll im Mittleren Schussental sicherer, schneller und attraktiver werden, lautet die zentrale Forderung der Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass Radfahren mehr Platz auf der Straße und im Bewusstsein von Stadtplanern erhält.

Die erste Fahrraddemo der Bewegung im Schussental fand am 29. März 2019 statt. Mehr zu den Anfängen von „Critical Mass“ im Schussental lesen Sie HIER.

++ Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes blickt auf den Corona-Winter

Die vierte Pandemiewelle baut sich auch im Kreis Ravensburg mit Macht auf. Die Zahl der Neuinfizierten hat sich binnen drei Wochen verdoppelt, und es sterben auch wieder Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Nun äußert sich Michael Föll zu den kommenden Monaten.

Michael Föll (Foto: : ARC)

Der Leiter des Gesundheitsamtes des Landratsamtes hat ein mulmiges Gefühl, nicht nur im Hinblick auf die „immer noch zu vielen Ungeimpften“, sondern auch auf die vulnerablen Gruppen, also hauptsächlich die Hochbetagten, deren zweite Impfung schon länger zurückliegt. Alle Einsichten von Michael Föll lesen Sie am Wochenende auf Schwäbische.de.

++ Neues zu Klimamobil: Wie Altstadt und Bahnstadt in Ravensburg zusammenwachsen

Unter dem Oberbegriff „Klimamobil“ sind zahlreiche Verkehrsmaßnahmen in Ravensburg geplant. Die Verlegung der Buslinie 3 weg vom südlichen Marienplatz in den Hirschgraben ist bereits beschlossen.

Außerdem soll die Einbahnstraßenregelung in der Karlstraße und der Georgstraße aufgehoben werden. Ein weiteres Ziel ist es, die Verbindung von Alt- und Bahnstadt zu stärken - durch die Verkehrsberuhigung der Karlstraße.

In dieser Woche wurde wieder über „Klimamobil“ diskutiert. Alle Neuigkeiten und die Meinungen der Gemeinderatsfraktionen lesen Sie HIER.

++ Dekan Friedrich Langsam wird verabschiedet

Zum Abschied von Dekan Friedrich Langsam durch den Kirchenbezirk gibt es an diesem Freitag um 17 Uhr einen Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg mit Prälatin Gabriele Wulz. Mehr zu seinem Abschied lesen Sie HIER.

Dekan Friedrich Langsam (Foto: Archiv)

Am Sonntag, 1. November, verabschieden Vertreter der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde der Stadt Ravensburg den Dekan um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg, musikalisch gestaltet von Posaunenchor und Chören. Bei den Veranstaltungen nach den Gottesdiensten gelten die 3G-Regeln.

++ Grün bestimmt ab sofort die rote Kreissparkasse in Wangen

Noch mehr als sonst dominiert in der ansonsten in der Firmenfarbe Rot gehaltenen Kreissparkasse die Farbe Grün. Grund dafür ist die 35. Unternehmenspräsentation, bei der sich die Firma Haas Innengrün aus Sigmarszell vorgestellt hat.

Was ist eine „lebende grüne Wand”? Welchen Mehrwert bringen Pflanzen in Räumen? Und was macht ein Unternehmen aus dem Raum Wangen, das sich mit all dem professionell beschäftigt?

Antworten auf diese Frage gab eine Präsentation der Firma in den Räumen der Wangener Sparkasse, die auch von interessierten Bürgerinnen und Bürgern besucht werden kann. Alle Infos finden Sie HIER.