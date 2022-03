Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Feuerwehr-Einsatz auf Betriebsgelände von Ravensburger

Am Mittwochnachmittag stiegen dunkle Rauschwaden über dem Betriebsgelände des Spielwarenherstellers Ravensburger auf. Laut Polizei war gegen 13.30 Uhr auf dem Dach einer Produktionshalle Feuer ausgebrochen. Grund waren Schweißarbeiten.

Im Einsatz waren die Abteilungen Stadt und Schmalegg sowie der Löschzug Weissenau der Abteilung Eschach. In Summe befanden sich 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ravensburg im Einsatz (Foto: Feuerwehr Ravensburg)

Fünf Arbeiter, die mit den Tätigkeiten auf dem Dach beschäftigt waren, atmeten laut Polizei gefährlichen Rauch ein und wurden daher vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Mehr Infos zum Brand bei Ravensburger lesen Sie HIER.

++ Weingartener OB-Kandidaten werden zum ersten Mal konkret

Die beiden Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt Gerrit Elser und Clemens Moll haben in Weingarten das erste Mal vor Bürgern über den Wohnungsmangel, die Bildungspolitik und den Klimaschutz gesprochen. Die Freien Wähler Weingarten (FWW) hatten in den Gasthof Rössle eingeladen.

„Beim Thema Wohnen muss man nicht nur an die Innenverdichtung, sondern auch an die Nutzungsintensivierung der vorhandenen Wohnbebauung denken“, sagte beispielsweise Elser zur Wohnraummangel.

Auch Moll ging auf den Wohnraum ein. Er schlug vor, bestehende Bebauungspläne zu bearbeiten, um zu prüfen, an welchem Standort noch eine Erweiterung oder Verdichtung möglich ist. Mehr zum ersten Aufeinandertreffen der Weingartener OB-Kandidaten lesen Sie HIER.

++ Kämmerin aus Berg spendet ihren Corona-Bonus an OSK-Pfleger

Monika Schäfer ist Kämmerin in Berg und hat ihren ganzen, 1300-Euro schweren, Corona-Bonus an das Intensiv-Pflege-Team am Elisabethen-Klinikum (EK) verschenkt. Frank Sauter ist Pflegeleiter am EK und freute sich riesig.

Monika Schäfer übergibt ihren Corona-Bonus an das Pflege-Team des Elisabethen-Klinikum. Doch auch Verwaltungsmitarbeiter wie sie hätten sich den Bonus verdient. (Foto: Emanuel Hege)

„Ich habe mich gefragt, wofür ich eigentlich den Bonus bekomme“, erklärt Monika Schäfer ihre Motivation. Die Pandemie habe auf ihre Arbeit kaum Auswirkungen gehabt, die vergangenen Jahre hätten ihr als Kämmerin nicht besonders viel abverlangt.

Doch sie weist auch darauf hin, dass viele Verwaltungsmitarbeiter von Kommunen sich den Bonus in den vergangenen zwei Jahren durchaus verdient hätten. Alles zur Aktion und wie Pflegeleiter Sauter auf zwei Jahre Pandemie zurückblickt, lesen Sie ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Wiese bei Leupolz gerät in Brand

Kleine Ursache, große Wirkung: So könnte man den Grund eines Feuerwehr-Einsatzes am Mittwochnachmittag bei Leupolz-Oberweiler bezeichnen. Gegen 15 Uhr hatte dort ein Reisig-Haufen in einer Größe von 60 Mal 40 Zentimetern Feuer gefangen. Das führte zu einem Wiesen-Flächenbrand, so Feuerwehrsprecher Achim Reißner.

Insgesamt hätten etwa 1000 Quadratmeter in Flammen gestanden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.