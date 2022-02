Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Omikron trifft Handwerk und OSK schwer

Die Oberschwabenklinik (OSK) und Handwerksbetriebe schlagen in dieser Woche Alarm. Wegen der hochansteckenden Omikron-Variante kommt es wegen Krankheit und Quarantäne zu Personalengpässen. Im Handwerk hat sich der Krankenstand im Vergleich zu normalen Zeiten verdoppelt, und das bei übervollen Auftragsbüchern.

Die Oberschwabenklinik muss für den restlichen Februar eine Station in Wangen wegen des Personalmangels schließen. Besonders im Bereich der Pflegekräfte verzeichnet die OSK deutlich höhere Ausfallquoten. Welche Branche weniger betroffen ist und warum die Pandemie insgesamt überraschende Auswirkung auf den Krankenstand hat, lesen Sie hier.

++ Impfpflicht für Gesundheitsberufe: Das sagt die Region

Nachdem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bereits angekündigt hat, das im Dezember vom Bundestag beschlossene Gesetz in seinem Bundesland auszusetzen, wackelt die Einführung der Covid-Impfpflicht für Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen und andere Gesundheitseinrichtungen.

In der Region gibt es unterschiedliche Ansichten zu dieser "Teil-Impfpflicht". Die Oberschwabenklinik (OSK) mit Krankenhäusern in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee sieht wegen einer fast hundertprozentigen Impfquote in der Belegschaft keine Probleme auf den Betrieb zukommen, während bei den Waldburg-Zeil-Kliniken mit Sitz in Isny Unmut herrscht. Hier haben die Verantwortlichen Sorge, dass ungeimpfte Fachkräfte wegen der Impfpflicht kündigen.

Was die Leiter des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) und der Stiftung Liebenau zu dem Thema sagen und welche Rolle der neue Impfstoff Novavax spielt, lesen Sie hier.

++ Student aus Mexiko macht Praktikum in Isnyer Kindergarten

Im August vergangenen Jahres ist der 22-jährige Jura-Student Ever-Jesus Hernandez-Sánches aus der südmexikanischen Stadt Oaxaca de Juárez im Rahmen eines einjährigen Programms der katholischen Weltkirche-Friedensdienste in Isny angekommen. Zusammen mit anderen jungen Menschen aus Argentinien, Mexiko, Brasilien, Paraguay und Uganda.

Der mexikanische Jurastudent Ever-Jesus Hernandez Sánches im Kreis der Kinder, hinten Kindergärtnerin Beate Hadwiger und Diakon Jochen Rimmele. (Foto: Walter Schmid)

Derzeit macht Ever-Jesus ein Praktikum im Kindergarten und analysiert die deutsche Kultur: „Die Leute hier sind ständig verplant, sie haben es immer eilig.“ Das sei in Mexiko ganz anders. Dort hätten die Menschen immer Zeit und sie planten und lebten spontan. Alles über den Kindergarten-Praktikanten aus Mexiko lesen Sie im Laufe des Tages auf Schwäbische.de.

++ Weingartener Apothekerinnen starten Impfangebot

Seit Dienstag dürfen sich auch Apothekerinnen und Apotheker an der Impfkampagne beteiligen und müssen dafür eine Schulung absolvieren. Die Pharmazeutinnen Silke Rieser und Ingrid Kietzig aus Weingarten haben bereits alles für ihre Impfaktionen vorbereitet.

„Ich wollte das sofort angehen, um endlich auch als Pharmazeut meinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten zu können“, sagt Kietzig. Was die zwei Apothekerinnen derzeit noch ausbremst, lesen Sie hier.

Silke Rieser (links), Inhaberin der Altdorf-Apotheke und der Rosen-Apotheke in Weingarten, und ihre Kollegin Ingrid Kietzig wollen gegen Corona impfen. (Foto: Anke Kumbier)

++ Landesgartenschau rückt immer näher und neue Probleme in den Fokus

Es sind Bilder, die in der Bürgerschaft teilweise für Empörung sorgen und schon für einige Leserbriefe gesorgt haben: großflächig abgeholzte Bereiche der Argen an den Stellen, wo der Fluss „renaturiert“, das Ufer also abgeflacht oder anderweitig umgestaltet wird. Rund um die Vorbereitungen auf die Landesgartenschau 2021 gibt es aber noch mehr Gesprächsbedarf.

Neue Stadtansichten und ungewohnte Argen-Einblicke: Weil beide Flussufer auf Höhe der Argeninsel abgeflacht werden, wurde die Bäume und Sträucher großflächig entfernt. (Foto: bee)

Zum einen stören Krähen den Betrieb, es stellt sich außerdem die Frage, was mit altem Erba-Schrott passieren soll und das Wichtigste: Reicht die Zeit bis zum Frühjahr 2024? Diese Frage treibt auch manche Stadträte um, wie die jüngste Gemeinderatssitzung gezeigt hat. „Jetzt bin ich noch überzeugt: Wir schaffen’s“, sagt Chefplaner Axel Lohrer. „Wir dürfen uns jedoch nichts mehr leisten.“ Was derzeit rund um die Landesgartenschau in Wangen wichtig ist, lesen Sie ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.