Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

++ Lasershow am Welfenfest in der Kritik

Beim Welfenfest Weingarten war am Montagabend eine Lasershow zu sehen – statt wie üblich ein großes Feuerwerk. Doch nicht jeder Besucher hielt die gut fünfzehnminütige Show draußen auf dem Festplatz für eine gelungene Alternative.

Im sozialen Netzwerk Facebook wurde in der Kommentarspalte eines Videos eine Debatte entfacht. Einige waren enttäuscht, dass die Lasershow nicht von Weitem zu sehen war. Ein Experte erklärt, warum.

++ Angriff im Zug bei Aulendorf: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem Angriff auf einen 26-Jährigen, bei dem dieser in der Nacht auf Dienstag in einem Regionalzug lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das vermelden Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Laut Mitteilung handelt sich dabei um einen 28-Jährigen, der in Laupheim (Kreis Biberach) verhaftet wurde. Die Festnahme erfolgte laut Polizei nach Hinweisen, die sich im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergeben haben.

++ Im engen Wohnungsmarkt sind zunehmend Familien von Obdachlosigkeit bedroht

Unzählige Mails hat ein junger Vater aus Ravensburg in acht Monaten Wohnungssuche verschickt. Alles, was ihm das gebracht hat: Absagen. Er und seine Partnerin leben von staatlicher Unterstützung, und erwarteten damals ein Kind. Das kam zu früh und die Wohngemeinschaft, in der sie bis dahin zu zweit auf 17 Quadratmetern wohnten, wollte kein Baby im Haus. Der Vermieter schmiss sie raus.

Wenn die Wohnung gekündigt worden ist, stehen Familien vor einem riesigen Problem – finanzielle Nöte machen die Suche nach einem neuen Zuhause noch schwieriger. (Foto: Archiv: Franziska Gabbert/dpa)

Die junge Frau verbrachte die erste Zeit als Mama schließlich im Familienapartment der Obdachlosenunterkunft der Stadt Ravensburg. Ein Glücksfall, weil sie ein Dach über dem Kopf hatte, und Alptraum zugleich. Sie fürchtete sich wegen der anderen Wohnungslosen auf dem Gelände, fühlte sich allein. Inzwischen hat die junge Familie allerdings ein festes Zuhause – dank der Hilfe eines neuen Projektes im Kreis Ravensburg. Die ganze Geschichte gibt es am Vormittag auf Schwäbische.de.

++ Ravensburger Christian Metz fährt mit dem Rad zu Fußball-WM nach Katar

Christian Metz ist weit davon entfernt, sich zu überschätzen. „Ich bin kein super trainierter Radfahrer“, sagt der 51-jährige Ravensburger. Sein Ziel in den kommenden Monaten ist allerdings extrem sportlich. Metz möchte mit dem Fahrrad von Ravensburg bis nach Katar fahren – pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft möchte er ankommen.

Die Probefahrten waren erfolgreich, am Samstag beginnt für Christian Metz das bislang größte Radabenteuer seines Lebens. (Foto: Felix Kästle)

Was er mit seiner Reise bezweckt, wovor er am meisten Respekt hat und was seine Familie zu den Plänen sagt, erzählt Metz im Interview mit Thorsten Kern. Das gibt es ab dem Mittag auf Schwäbische.de.