Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

++ Schwäbische.de Leser sagen ihre Meinung zur OSK-Entscheidung

Schwäbische.de hat die Leserinnen und Leser nach ihrer Meinung gefragt: War die Entscheidung des Kreistages richtig? Die Antworten fielen eindeutig aus: Nein, die Gesundheitsversorgung im Kreis Ravensburg ist in Gefahr.

"Die Politiker haben aus den Notständen der Pandemie nichts gelernt und der Mangel an Ärzten und Pflegepersonal wird nicht durch die Schließung von kleineren, effizient arbeitenden Häusern behoben", kommentierte Userin Ursula Z und Hans H. fügt an: "Alles in allem ein Politikversagen, das seinesgleichen sucht."

Außerdem schreibt Tobias G: "Diese kurzsichtige, inhumane Politik wird uns dann auch noch als verantwortungsvoll verkauft." Alle Kommentare der Leserinnen und Leser finden Sie HIER.

++ Die Tage nach der Entscheidung: Schwäbische.de ordnet OSK-Abstimmung nochmal ein

Es war 17.57 Uhr, als am Dienstag das „Aus“ für das Krankenhaus in Bad Waldsee und Einschränkungen wie Zugeständnisse an den Standort Wangen besiegelt waren. Der eigentliche Knackpunkt des vorangegangenen Abstimmungsmarathons war die Zustimmung für Verwaltungsvorlage aber nicht.

Der ereignete sich ein paar Minuten früher – nur ein Zugeständnis für den Standort Wangen brachte nämlich die Mehrheit. Jan Peter Steppat, Lokalchef der Redaktion Wangen, lässt den Tag der Abstimmung in seiner Einordnung noch einmal Revue passieren und gibt einen tiefen Einblick in das politische Tauziehen. Den ganzen Artikel lesen Sie HIER.

++ Tankrabatt zeigt im Allgäu Wirkung

Viele Autofahrer dürften im Verlauf des Mittwochs erfreut auf die Preise an den Tankstellen geblickt haben: Der Tankrabatt hat in Leutkirch, Isny und Bad Wurzach bereits am ersten Tag Spuren hinterlassen.

Eine Stichprobe ergibt: In Leutkirch sank der Preis für einen Liter Super E5 innerhalb eines Tages um 33 Cent, der für einen Liter Diesel um elf Cent. In Isny lag die Differenz bei E5 bei 23 Cent und bei Diesel bei vier Cent; in Bad Wurzach betrug der Unterschied 25 Cent beziehungsweise sieben Cent.

Die Spritpreise an der Leutkircher Ran-Tankstelle am Mittwoch gegen 13 Uhr. (Foto: Patrick Müller)

Wie im Vorfeld vermutet, wurde damit in der Regel aber noch nicht die komplette Steuerentlastung von 35,2 Cent pro Liter bei Benzin und 16,7 Cent bei Diesel, je inklusive Umsatzsteuer, an die Kunden weitergegeben.

++ Wolfegg bekommt auch einen Windpark

Windräder sind bereits im Wannenbühl bei Bergatreute/Enzisreute, bei Michelwinnaden, im Röschenwald bei Mochenwangen/Zollenreute und im Altdorfer Wald selbst bis zu 50 Windräder geplant. Nun könnte Oberschwaben könnte noch einen weiteren Windpark bekommen: im Alttanner Wald auf Wolfegger Gemarkung.

Auf einer Planungsfläche von insgesamt 45 Hektar sollen im Alttanner Wald drei Windräder entstehen. Die Projektpartner rechnen damit, dass bei einem positiven Verlauf ab Ende 2025 sich die Räder bereits drehen könnten.

Mehr Informationen zu bisherigen Planung und was das Projekt von den übrigen Windkraft-Anlagen in Oberschwaben unterscheiden wird, lesen Sie HIER.

++ Erster Tag 9-Euro-Ticket: Ravensburger haben gemischte Gefühle

Mit dem 9-Euro-Ticket will die Bundesregierung Bürger angesichts der Inflation entlasten, aber auch den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver machen. Ob das gelingt, da sind einige Pendler in Ravensburg skeptisch.

Die Bahnsteige 2 und 3 am Ravensburger Bahnhof sind am Mittwochmorgen voll. In den Zügen wäre um diese Zeit aber noch Platz für mehr Fahrgäste, sagt Andreas von Heyking (46 Jahre), der seit zehn Jahren aus Biberach mit der Bahn zur Arbeit nach Ravensburg pendelt.

Andreas van Heyking pendelt aus Biberach nach Ravensburg. (Foto: Lena Müssigmann)

In Radklamotten steigt Deni Kinz (49) in Ravensburg aus dem Zug. Er kommt aus Altshausen und hat am Morgen schon einen Zugausfall erlebt – von seinem Startbahnhof bis Aulendorf musste er deshalb erst mal mit dem Rad fahren. Das komme häufiger vor.

Deshalb befürchtet er: Wer jetzt wegen des 9-Euro-Tickets das Zugfahren ausprobiert, werde bald genervt abwinken. Außerdem findet er die Gießkannen-Methode, mit der die Vergünstigung verteilt wird, falsch

Mehr Stimmen vom Ravensburger Bahnhof über das 9-Euro-Ticket lesen Sie HIER.