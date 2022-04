Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Juwelierraub in Ravensburg: Überregionale Bande vermutet

Bei einem Einbruch in ein Ravensburger Juweliergeschäft haben die Täter Schmuck im Wert von 200.000 Euro erbeutet. Die Täter waren vermummt und flüchteten mit Elektro-Scootern – das war auch schon bei anderen ähnlichen Einbrüchen in Süddeutschland so, wie die Polizei mitteilte. Deshalb hat die Polizei jetzt weitere Details bekanntgegeben, zu denen sie Zeugen sucht.

Der Einbruch war nicht die einzige Straftat, die sich in den vergangenen Tagen in der Ravensburger Innenstadt ereignet hat. Im April war es schon zu zwei Überfällen gekommen – auch dazu gibt es inzwischen erste neue Erkenntnisse. Mehr dazu lesen Sie auf Schwäbische.de

++ Wohnungssuche extrem: Leutkircherin musste Schwangerschaft verschweigen

In Leutkirch eine freie, bezahlbare Mietwohnung zu ergattern, ist nicht einfach. Das Angebot ist knapp, und die Mietpreise sind inzwischen auf acht bis elf Euro pro Quadratmeter gestiegen, wie Michael Klotz vom Immobiliencenter der Kreissparkasse Ravensburg kürzlich erklärte.

Wie schwer es ist, in Leutkirch aktuell eine Wohnung zu finden, und was man dabei mitunter alles erlebt, berichtet eine 27-jährige Leutkircherin.

++ Greifvögel sollen Krähen aus Bad Waldsee vertreiben

Beim dritten „Krähengipfel“ der Städte Bad Waldsee, Laupheim und Riedlingen haben sich die Teilnehmer jüngst mit kreativen Lösungsmöglichkeiten befasst, um die Vogelplage möglichst naturschutzkonform in den Griff zu bekommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist Bad Waldsee heuer noch stärker betroffen von der Saatkrähe.

Saatkrähen haben in Bad Waldsee inzwischen 300 Nester gebaut hoch oben in den Bäumen von Döchtbühl- und Aschenwald sowie im Schlosspark. (Foto: Sabine Ziegler)

Wie diese Lösungen aussehen sollen und welche Rolle private Gartenbesitzer dabei spielen, lesen Sie noch heute Vormittag auf Schwäbische.de

++ Stadt Wangen will bei Freibadheizung sparen

25 Grad. So warm ist das Wasser in den beiden großen Becken des Wangener Freibads im Schnitt. Jedenfalls dann, wenn entsprechend geheizt wird. Ob das in dieser Saison möglich sein wird, ist nicht sicher. Denn die gestiegenen Energiepreise und die Sorge um die Verfügbarkeit von Gas machen auch vor dem Bad auf der Stefanshöhe nicht halt. Am 1. Mai startet die Vorsaison – coronabedingt heuer zum ersten Mal nach der Generalsanierung.

Der 1. Mai ist die Ziellinie für den Betriebsleiter des Bads, Mike Uliczek. Wenn die ersten Besucher für die zweiwöchige Vorsaison kommen, will er das Bad startklar haben. (Foto: Paulina Stumm)

Bleibt das Wasser also kalt, um Energie zu sparen? Nein, soll es nicht. Denn das städtische Bad will zwar möglichst auf Gas beim Heizen verzichten, kann aber auf eine andere Technik zurückgreifen, um das Wasser in den Becken warm zu bekommen. Mehr dazu und viele Bilder aus dem sanierten Fraibad finden Sie heute Mittag auf Schwäbische.de