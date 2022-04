Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Umstrittene Strafe führt zur dritten Finalniederlage der Towerstars

Drittes Play-off-Finale, dritte Niederlage: Die Ravensburg Towerstars haben am Mittwochabend nach großem Kampf mit 0:1 in der Verlängerung bei den Löwen Frankfurt verloren. Den entscheidenden Treffer in einem wahren Geduldsspiel kassierten die Towerstars in Unterzahl. Zuvor wurde Pawel Dronia auf die Strafbank geschickt, was Ravensburgs Trainer Peter Russell nach dem Schlusspfiff zur Weßglut brachte.

Towerstars-Trainer Peter Russell beschwert sich bei den Schiedsrichtern über die Strafe gegen Pawel Dronia. Mit einem Mann weniger kassierten die Towerstars den entscheidenden Gegentrefffer. (Foto: Nadine Roith)

Die Finalserie gewinnt das Team, das zuerst vier Spiele der Serie gewinnt. Damit fehlen den Frankfurter Löwen nur noch ein Sieg zur DEL2-Meisterschaft und zum Aufstieg. Am Freitag findet das nächste Spiel in Ravensburg statt. Den ganzen Spielbericht gibt es hier:

++ Mit dem Nachtleben folgen auch wieder mehr Straftaten

Das Nachtleben blüht nach dem Ende vieler Corona-Schutzmaßnahmen zur Zeit wieder auf – und mit den Feiernden, die unterwegs sind, steigt laut Polizei auch die Zahl der nächtlichen Aggressions-Straftaten wieder an.

Binnen weniger Tage sind in Ravensburg gleich zwei Männer überfallen worden. Ebenfalls auf dem Gespinstmarkt in Ravensburg pöbelte am Sonntagabend ein laut Polizei offensichtlich betrunkener 22-Jähriger Passanten an und bedrohte schließlich einen Radfahrer mit einem Messer. In einer Leutkircher Disco schlug ein Gast am frühen Karfreitagmorgen auf einen anderen ein und verletzte ihn im Gesicht.

Die Polizei sehen einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Taten und dem dem Wegfall der Corona-Maßnahmen. Warum der Kreis Ravensburg trotzdem sicher ist, lesen Sie hier:

++ Traditionslokal "Schwarzer Hasen" in Wangen kehrt zurück

Der „Schwarze Hasen“ gehört zu den Traditionswirtschaften Wangens, hat einen der schönsten Biergärten im Stadtgebiet, steht jedoch seit gut einem Jahr leer.

Jetzt stellt sich der neue Pächter vor: Prem Lekaj heißt er, ist 45 Jahre alt und hat kroatische Wurzeln. Lekaj bringt laut eigener Aussage 27 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit. „Ich habe schon lange davon geträumt, selbst einen Betrieb zu führen“, sagt der Wangener.

Prem Lekaj und seine Familie wollen ab Anfang Mai den „Schwarzen Hasen“ in Beutelsau umtreiben. (Foto: bee)

Er und seine Frau Kristina peilen eine mögliche Eröffnung Anfang Mai an. Anbieten wollen die beiden typisch kroatische Küche, Grillspezialitäten und Pizza. Alles zum neuen "Schwarzer Hasen" lesen Sie ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Trotz Energiesparens: Bad Waldsee Therme bleibt warm

Die Gaspreise sind hoch, ein möglicher Lieferstopp Russlands nicht ausgeschlossen: Die Energiefrage hat durch den Krieg in der Ukraine eine ganz neue Dimension erreicht, die die Verbraucher spüren. Nun sollen laut dem Städtetag Baden-Württemberg in Sporthallen und Schwimmbädern die Temperaturen abgesenkt werden.

In der Waldsee-Therme bleibt die Wassertemperatur unverändert, erklärt Rathaussprecherin Brigitte Göppel. Die Therme werde bereits mit Nahwärme aus der Heizzentrale und Thermalwasser, das aus der heißesten Quelle Oberschwabens stammt, durch die Stadtwerke Bad Waldsee versorgt. Sie ist also bereits klimafreundlich. Und auch bei den Sporthallen sieht die Stadt keinen Handlungsbedarf. Den ganzen Artikel finden Sie hier:

++ Kißlegg führt 2023 Zweitwohnungssteuer ein

Wer in Kißlegg einen Nebenwohnsitz hat, der wird ab dem kommendem Jahr wohl zur Kasse gebeten. Dafür bereitet die Gemeinde die Einführung einer sogenannten Zweitwohnungssteuer vor.

Wer eigentlich woanders lebt, aber in Kißlegg eine Wohnung besitzt oder gemietet hat, die er nur ab und an benutzt, könnte künftig zweitwohnungssteuerpflichtig werden. (Foto: Archiv: Heinz Mauch)

Die Gemeinde will in einem der ersten Schritte allen 367 Menschen mit Zweitwohnsitz in Kißlegg einen Fragebogen schicken, um grundsätzliche Daten zu erheben und Klarheit über die Anzahl der Betroffenen zu bekommen.

„Es geht darum, möglichst Wohnungsleerstand zu vermeiden“, begründete Bürgermeister Dieter Krattenmacher den Ansatz der Verwaltung. „Wer in Kißlegg lebt, soll das auch ganz tun, und nicht sein privates Ferienhäuschen hier haben.“ Welche weiteren Gründe es für die Zweitwohnungssteuer gibt, lesen Sie hier:

++ Eislaufen soll bald wieder rund um Waldsee möglich sein

Eislaufen auf dem Stadtsee: Diese winterliche Sehnsucht konnten sich die Waldseer zuletzt vor zehn Jahren erfüllen. Jahr für Jahr hofften Wintersportfreude darauf, dass die Eisdecke trägt – vergebens. Im nächsten Winter könnte ein Leader-gefördertes Projekt das Schlittschuhfahren in der Großen Kreisstadt möglich machen.

Zwar nicht auf dem Stadtsee, aber auf dem Gelände des Golfresorts. Und noch zwei weitere Projekte aus Bad Waldsee sowie eines aus Aulendorf werden bezuschusst. Was es mit den Projekten auf sich hat, lesen Sie hier: