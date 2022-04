Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Dehoga rechnet mit steigenden Preisen in der Gastwirtschaft

Bei der Jahresversammlung haben die Mitglieder des Hotellerie- und Gastgewerbe-Verbandes Dehoga nicht nur über Zukunftsthemen wie das Biosphärengebiet und Social Media gesprochen. Sie haben auch Preissteigerungen im Gastgewerbe angekündigt.

Trotzdem schauen die Wirte nach zwei coronabedingt schwierigen Jahren positiv in die Zukunft.

++ Die Stadt Ravensburg erwartet rund 10.000 Besucher zum zweiten Lichterfest

Nachdem die Premiere im Februar 2020 viele Ravensburger verzaubert hatte, musste die zweite Auflage des Lichterfestes wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden. Am Samstag, 9. April, tragen rund 400 Mitwirkende nun wieder leuchtende Skulpturen durch die Ravensburger Altstadt.

Auch dieses fantasievolle Luftwesen wird beim Lichterfest 2022 rund um den Gespinstmarkt mit dabei sein. (Foto: Paul Meyer)

Um 20.15 Uhr soll’s in der oberen Marktstraße losgehen. Wie das Ganze ablaufen soll und welche Sorgen die Veranstalter plagen, lesen Sie ab dem frühen Nachmittag auf Schwäbische.de.

++ Ravensburg steht vor einem Boom beim Wohnungsbau

Nachdem die Stadt Ravensburg zuletzt bei der Genehmigung neuer Wohnungen deutlich hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben war, steht nun ein Boom bevor. Das kündigt Baubürgermeister Dirk Bastin auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ an und erklärt, dass in diesem Jahr mindestens achtmal so viele Wohnungen genehmigt werden sollen wie 2021.Wo diese entstehen werden und warum die Baugenehmigungen zuletzt nur stockend vorankamen.

Im gesamten Jahr 2021 wurde in Ravensburg der Bau von 90 Wohnungen genehmigt. Die Stadt hatte aber im sogenannten Wohnraumentwicklungskonzept selbst festgeschrieben, dass Ravensburg 200 bis 250 zusätzliche Wohnungen pro Jahr benötigt.

++ Bad Waldseer Schul- und Musikkenner Walter Steinestel ist verstorben

Walter Steinestel, ehemaliger Konrektor der Döchtbühlschule und langjähriger Theater- und Musikrezensent der SZ Bad Waldsee, ist vor wenigen Tagen im Alter von 92 Jahren verstorben.

Insgesamt zehn Chöre leitete Walter Steinestel in seinem Leben. (Foto: Elke Cambré)

Steinestel ist ein Menschenfreund gewesen und habe Ende der 60er-Jahre maßgeblich dazu beigetragen, die Aufteilung einer katholischen und evangelischen Schule hin zu einer gemeinsamen, christlichen Gemeinschaftsschule zu formen. Ein Nachruf ist ab dem Vormittag auf Schwäbische.de zu finden.