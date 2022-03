Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Waldseer Wirte müssen ihre Preise erhöhen

Corona, Personalnöte, Krieg und damit verbundene Kostensteigerungen: Die Gastronomen sehen sich derzeit gleich mehreren Herausforderungen ausgesetzt. Da hilft nur eins: Die Preise für Essen und Getränke müssen angehoben werden.

Das wurde bei der Hauptversammlung der Dehoga-Ortsstelle Bad Waldsee in dieser Woche im Gasthof Adler mehr als deutlich. Gegenseitig sprachen sich Wirte, Hoteliers und Tourismusverantwortliche Mut zu, die Preisschraube jetzt nach oben zu drehen. Wie die Wirte diesen Schritt begründen, lesen Sie heute hier.

++ Frühere Geschäftsführerin verklagt Oberschwabenklinik

Seit zwei Jahren dreht sich in der Oberschwabenklinik (OSK) das Geschäftsführer-Karussell, der kommunale Klinikverbund kommt nicht zur Ruhe. Der Rausschmiss einer Geschäftsführerin im April vergangenen Jahres nach nur zehn Wochen hat jetzt ein juristisches Nachspiel. Die 52-Jährige, die seitdem arbeitslos ist, wehrt sich gegen die Kündigung und fordert nun die drei vollen Jahresgehälter ein, die ihr laut dem Geschäftsführerdienstvertrag zugestanden hätten.

Als Beklagter steht der Ravensburger Landrat Harald Sievers in seiner Funktion als OSK-Aufsichtsratsvorsitzender vor Gericht. Die wahren Hintergründe blieben in der Güteverhandlung vor dem Ravensburger Landgericht am Mittwoch jedoch noch nebulös. Welchen Vergleich das Gericht den beiden Parteien vorgeschlagen hat, lesen Sie hier.

++ Sind Windräder im Altdorfer Wald gefährlich für Rotmilane?

Im Altdorfer Wald sollen Windräder gebaut werden. Im Altdorfer Wald leben auch seltene Rotmilane. Schließt sich das gegenseitig aus? Können die Rotoren der Windkraftanlagen für die Greifvögel zur tödlichen Gefahr werden? Schwäbische.de-Redakteurin Katrin Neef hat sich mehrere Studien dazu angesehen. Was sie darin gelesen hat, erfahren Sie heute auf Schwäbische.de

Der Rotmilan gehört wie alle heimischen Greifvögel zu den streng geschützten Vogelarten. Naturschützer befürchten, dass Windräder für ihn zur tödlichen Gefahr werden können. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

++ Soziale Kleiderläden in Wangen machen sich Konkurrenz

Handel und Gewerbe in der Bindstraße bekommen Zuwachs durch zwei sozial orientierte Kleiderläden. Anfang April eröffnet Kornelia Köndgen im früheren Edelsteinhaus ihr Geschäft unter dem Namen „Zweite Chance“, Diakonie und Deutsches Rotes Kreuz wollen mit ihrem Kleiderladen in den einstigen Räumen der Raumausstattung Wachter ebenfalls noch im April starten.

Ob in diesem Fall eine direkte Konkurrenz wirklich das Geschäft belebt, ist eher fraglich. Wie es zu dieser Situation gekommen ist und was die Betroffenen dazu sagen, lesen Sie noch heute auf Schwäbsiche.de