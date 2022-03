Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ So aktiv ist Scientology in Oberschwaben

Um Scientology ist es ruhig geworden in der Region Bodensee-Oberschwaben. Dennoch gibt es im Landkreis Ravensburg immer noch Aktivitäten der Organisation.

Die Scientology-Ogranisation ist auch in Oberschwaben aktiv. (Foto: Gero Breloer/dpa)

Auch in Oberschwaben gibt es sogenannte WISE-Unternehmen. WISE nennt die Organisation den „Weltverband scientologischer Unternehmen“, der für die Verbreitung des Gedankengutes und der sogenannten „Verwaltungstechnologie“ von Sektengründer Lafayette Ron Hubbard sorgt. Hier lesen Sie, was der Verfassungsschutz unternimmt.

++ Nur noch wenige Corona-Impfungen im Kreis

Die Impfquote im Kreis Ravensburg erhöht sich seit Anfang des Jahres nur noch langsam. Die Zahlen zur Corona-Schutzimpfung legen nahe: Auch Höchstwerte bei der Sieben-Tage-Inzidenz und eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, haben keinen Ansturm mehr ausgelöst.

Nur beim Boostern geht es noch voran. Die genauen Zahlen gibt es ab dem Vormittag auf Schwäbische.de.

++ So wirkt sich der Saharastaub auf die Sonnenstrom-Erzeugung aus

Der Staub aus der Sahara wirkt sich auch negativ auf die Leistung von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) aus.

Noch immer sind viele Module von Photovoltaik-Anlagen mit Saharastaub bedeckt. Das wirkt sich auf die Stromerzeugung aus. (Foto: Symbol: Marijan Murat/dpa)

Nach Angaben der Energieagentur Ravensburg wird deren Stromerzeugung durch den Staub auf den Modulen um etwa 20 bis teilweise sogar 30 Prozent gemindert. Ein reinigender Regen ist nach Angaben der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried weiterhin nicht in Sicht. So müssen sich Anlagenbetreiber helfen.

++ Busunternehmen geht wegen Spritpreisen die Luft aus

Die massiv gestiegenen Kraftstoffpreise belasten nicht nur Privatleute. Fuhrunternehmen, wie Speditionen oder Busbetriebe, stellt vor allem der hohe Dieselpreis vor Schwierigkeiten.

Während Logistiker die Kosten allerdings an Kunden weitergeben können, haben Busunternehmen durch Verträge mit Kommunen, Landkreisen oder Verkehrsbünden diese Flexibilität nicht.„Bei den aktuellen Mehrkosten geht uns nach zwei Jahren Corona bald die Luft aus“, sagt eine Bad Waldseer Busunternehmerin. Das soll Abhilfe schaffen.