Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Großer Polizeieinsatz wegen Baumbesetzung

Einen Einsatz wie den am Mittwochmorgen hat Oberschwaben selten gesehen – vor allem das kleine Oberankenreute in der Gemeinde Schlier nicht. In den frühen Morgenstunden sperrte die Polizei die Landesstraße 317 zwischen Oberankenreute und Wolfegg für einen Großeinsatz ab.

Das Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei aus Göppingen war zur Räumung der kurzzeitigen Baumbesetzung bei der Kiesgrube Tullius in der Nähe von Oberankenreute angerückt. Schätzungsweise 30 bis 50 Einsatz- und Mannschaftswagen mit Polizisten waren vor Ort, um die vier Klimaaktivisten von den Bäumen zu holen, die sich seit Dienstagmorgen dort verschanzt hatten.

Video_Button_als_Overlay_fuer_Traegerfotos_2__62166a648fcc0.jpg

Die Polizistinnen und Polizisten musste rund 20 Meter hoch auf Bäume klettern, um die vom Landratsamt aufgelöste Versammlung wirklich zu beenden. Während der Konflikt um die Abholzung wegen Kiesabbaus also noch lange nicht zu Ende ist, kommt ein weiterer Streitpunkt auf Politik und Umweltschützer zu: Die Windkraftanlagen, für die ebenfalls Bäume gefällt werden sollen. Den ganzen Artikel über die Baumbesetzung im Altdorfer Wald finden Sie hier.

++ Steigende Energiekosten beschäftigen Unternehmen und Verwaltungen im Kreis

Nicht nur die Energiekosten für Privathaushalte steigen. Auch Unternehmen, Verwaltungen und Freizeiteinrichtungen ächzen unter dem Anstieg. So wachsen beispielsweise die Ausgaben der Ravensburger Stadtverwaltung für die Wärme der städtischen Schulen um rund neun Prozent jedes Jahr.

Das Seniorenheim St. Vinzenz in Wangen meldet derweil, dass es zwar wegen „vorausschauender Einkaufspolitik“ vor starken Kostensteigerungen verschont bleibt, sich das Unternehmen dennoch große Sorgen wegen der Kostensteigerung mache.

Das Unternehmen Gardinia aus Isny sieht in den Kosten für den reinen Strom oder das Gas nicht einmal das größte Problem. Abgaben wie die EEG-Umlage oder die Stromsteuer wiegen derzeit deutlich schwerer für die Unternehmen. Was der Leiter der Therme Bad Waldsee zum Thema sagt und warum der Eintritt bald teurer werden könnte, lesen Sie um 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Alkoholverbot am Ravensburger Veitsburghang beschlossen

Im vergangenen Sommer wurde der Veitsburghang regelmäßig zum Treffpunkt Hunderter Feiernder. Darunter waren zahllose Besucher, die bis spät nachts Lärm machten, massenhaft Müll hinterließen und sich auch sonst um keinerlei Regeln scherten.

Nach einer kontroversen Debatte hat der Ravensburger Gemeinderat nun mehrheitlich entschieden, zwischen April und November freitag- und samstagabends am Veitsburghang den Konsum von Alkohol zu untersagen. Das Verbot ist befristet und soll nach seinem Ende ausgewertet werden. Was die Polizei zum Verbot sagt und wer nun wirklich verärgert ist, lesen Sie hier.

++ Pumpenfabrik Wangen ist nach Übernahme optimistisch

Die Pumpenfabrik Wangen wird an den schwedischen Industriekonzern Atlas Copco verkauft. Die Übernahme soll im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Allgäuer Traditionsunternehmen sieht den „schnellen Verkauf positiv“ und will weiter wachsen.

Im Herbst 2017 war die Pumpenfabrik von den beiden Vorbesitzern Hans-Milo Halhuber und Nico Brunner an den neuen Eigentümer Silverfleet Capital, eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in London, gegangen. Deren Planung sei auf einen begrenzten Zeitraum ausgerichtet gewesen. Daher wurde die Suche nach einem neuen Eigentümer im Herbst 2021 auch intern im Unternehmen ganz offen kommuniziert.

Die Pumpenfabrik Wangen blickt nach der Übernahme durch den schwedischen Konzern Atlas Copco positiv in die Zukunft. (Foto: Pumpenfabrik)

Der international agierende Konzern Atlas Copco mit Hauptsitz in Schweden und Gesellschaften auch in Deutschland ist in den Branchen Kompressoren- und Drucklufttechnik, Industriewerkzeuge und Montagesysteme sowie Bautechnik tätig. Warum die Pumpenfabrik Wangen optimistisch in die Zukunft blickt, lesen Sie hier.

++ Narren übernehmen die Macht im Landkreis

Mit der gelockerten Corona-Verordnung in Baden-Württemberg ergibt sich auch für die Fasnet wieder mehr Gestaltungsspielraum. In vielen Gemeinden im Landkreis stürmen heute, wie gewohnt, Narren die Rathäuser und nehmen bis zum Aschermittwoch die Macht an sich.

Alle weiteren Fasnetstermine im Landkreis Ravensburg finden Sie hier.

Wie sich die Waldseer Narren ihr Narrenrecht digital abgeholt haben, lesen Sie hier.

Außerdem finden Sie in den kommenden Tagen auf "Schwäbische.de" immer wieder Berichte über das närrische Treiben im Landkreis Ravensburg.