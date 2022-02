Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Sanierte Gymnasien in Ravensburg: Kosten stehen fest

Die Situation auf dem Ravensburger Gymnasiumshügel war über Jahre hinweg eine Zumutung für Schülerinnen und Lehrer. Zu kleine Klassenzimmer, marode Sanitäranlagen und Leitungen, zugige Fenster, energieverschwenderische Heizungen, veralteter Brandschutz und keine Barrierefreiheit: So der Standard im über 100 Jahre alten AEG-/Spohngebäude. Eine Sanierung war daher unumgänglich.

Zwölf Millionen Euro sollte das Projekt kosten, so die erste Schätzung vor zehn Jahren, als der Gemeinderat dafür grünes Licht gab. Nach Abschluss der Arbeiten wurde jetzt Kassensturz gemacht und es ist klar: die Sanierung war die größte städtische Hochbaumaßnahme in der Geschichte Ravensburgs. Vieviel das Projekt unterm Strich gekostet hat, lesen Sie heute hier.

++ Wie eine laue Sommernacht in Aulendorf eskalierte

Mit einem erhobenem rechten Arm und Sieg-Heil-Rufen hat ein bereits mehrfach vorbestrafter Mann im vergangenen Sommer in Aulendorf auf die Aufforderung von Polizisten reagiert, seine Personalien zu zeigen. Bei der darauffolgenden Festnahme verletzte und bedrohte er zudem Polizeibeamte.

Dafür stand er nun vor dem Amtsgericht in Bad Waldsee und wurde dort zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten zur Bewährung und einer Geldstrafe von 2000 Euro an einen gemeinnützigen Verein aus Aulendorf verurteilt. Einen ausführlichen Bericht aus dem Gerichtsaal finden Sie heute auf Schwäbische.de

++ Rafi erweitert in Oberschwaben

Das Geschäft bei Rafi in Berg läuft. Die Geschäftsführer Lothar Seybold und Lothar Arnold wirken zum Beginn des neuen Jahres zufrieden und zuversichtlich. Denn wirtschaftlich hat das Unternehmen gute Nachrichten zu vermelden.

Nach der energetischen Sanierung der Rafi-Gebäude in Berg wird sich auch das Gesicht des Unternehmens verändern. (Foto: Grafik: Rafi)

Ein neuer Standort in Oberschwaben und Investitionen in die Auslandsniederlassungen sind geplant oder wurden bereits umgesetzt. Der Stammsitz in Berg wird in den nächsten Jahren auf Vordermann gebracht, dort wird sich einiges verändern. Außerdem plant Rafi, auch weltweit zu expandieren. Was hinter dem Erfolg des Spezialisten für die Mensch-Maschine-Kommunikation steckt, lesen Sie heute hier.

++ „Groteske Situation“ in Isny

Trotz voller Auftragsbücher stehen beim Caravan- und Camperherstelle Cathago in Isny derzeit vier von Fertigungsstraßen still. Von einer „grotesken Situation, wie wir sie so noch nie erlebt haben“, sprechen die Dethleffs-Verantwortlichen. Die Geschäftsführung versucht, die Situation bestmöglich zu managen.

Grund für den Stillstand sei eine „Mangelverwaltung fast wie im Sozialismus“. Weil es in der gesamten Lieferkette zu Versorgungsengpässen als Folge der Pandemie komme, werde Material gekauft, sobald es verfügbar sei. Dadurch sei aber nicht sichergestellt, dass einer der rund einhundert verschiedenen Dethleffs-Fahrzeugtypen überhaupt nach Kundenwunsch fertig gebaut werden könne. Was das für den größten Arbeitgeber in Isny bedeutet und warum die Geschäftsführung dennoch zuversichtlich bleibt, lesen heute auf Schwäbische.de

++ Protestcamp im Altdorfer Wald bekommt Besuch von der Polizei

Das Landratsamt Ravensburg und Forst BW haben das „Eingangstor“ vor dem Baumhauscamp der Waldbesetzer im Altdorfer Wald bei Vogt wegräumen lassen. Auch die Polizei war dabei im Einsatz.

Dieses Dreibein stand bislang am Eingang zur Waldbesetzung. Am Mittwochvormittag wurde es entfernt. (Foto: Katrin Neef)

Die Dreibeinkonstruktion markierte mit einem Banner seit knapp einem Jahr den Eingang zum Baumhauscamp „Alti“ und besteht aus drei Baumstämmen sowie einer begehbaren Plattform. Warum das Bauwerk jetzt weg musste, lesen Sie hier.