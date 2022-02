Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Günther Wiedemann gibt Chefarztposten ab

Mehr als zwei Jahrzehnte lang war Günther Wiedemann Chefarzt der Internistischen Abteilung der Oberschwabenklinik (OSK). Bekannt dafür, sich rührend um Krebspatienten zu kümmern, gab der Onkologe vielen schwer kranken Menschen neuen Lebensmut. Und auch als Bildhauer machte er sich einen Namen in der Region.

Günther Wiedemann gibt mit 69 Jahren zwar den Chefarztposten auf, denkt aber noch nicht ans Aufhören. (Foto: Stefanie Rebhan; Felix Kästle/OSK)

Jetzt hat er den Chefarztposten mit 69 Jahren in jüngere Hände gelegt. Warum der habilitierte Mediziner aber doch nicht so ganz aufhören kann, lesen Sie hier.

++ Fast 300 Leutkircher Schüler in Quarantäne

Die vielen Corona-Fälle im Landkreis Ravensburg machen auch vor den Leutkircher Schulen nicht Halt. Am Dienstag waren bei den Schulen in städtischer Trägerschaft fast 300 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Auch in den Kindergärten gibt es immer wieder positive Fälle.

Auch in Bad Wurzach sind derzeit immer wieder Schulen und Kindergärten von positiven Fällen betroffen. In einer der Grundschulen werde der Rest dieser Woche im „Fernunterricht“ abgewickelt. Und während bisher besonders stark betroffene Klassen komplett ins Homeschooling wechseln mussten, hat das Landesgesundheitsamt einen neuen Handlungsleitfaden zum Umgang mit positiven Corona-Fällen veröffentlicht. Was der Leitfaden für Eltern und Schüler bedeutet, lesen Sie hier.

++ Kein Alkohol am Veitsburghang

Die Stadt Ravensburg will das Alkoholtrinken am Veitsburghang im nächsten Frühjahr und Sommer schon vorsorglich verbieten. Im Pandemiesommer 2021 hatte es dort regelmäßig Trinkgelage gegeben. Bis zu 450 Jugendliche und junge Erwachsene waren auf dem Areal, hörten zum Ärger der Anwohner laute Musik, tranken viel und hinterließen die parkähnliche Anlage zugemüllt.

Müll und Scherben bleiben übrig, wenn die Feiernden weg sind. (Foto: Archiv: Marius Hartinger)

Da Polizei und Ordnungsdienst nicht genug Personal vorhalten können, um dort ständig Ruhestörungen zu verhindern und die Unterstützung durch einen Sicherheitsdienst im vergangenen Sommer 25 000 Euro gekostet hat, bleibt laut Stadtverwaltung nur ein Alkoholkonsumverbot und schlimmstenfalls die komplette Sperrung des Hangs in Frage. Was Polizei, Schüler- und Gemeinderat zu diesem Vorstoß sagen.

++ So soll die neue Edith-Stein-Schule aussehen

Das Schulbauprogramm ist voraussichtlich das teuerste Projekt des Landkreises in den nächsten 20 Jahren. Schon jetzt bereiten steigende Baupreise Sorge und das Landratsamt erhöht die Kreisumlage. Der Neubau der Edith-Stein-Schule in Ravensburg ist das größte Projekt unter den Maßnahmen an den Kreis-Berufsschulen. Nun wurde entschieden, wie dieser Neubau aussehen soll. Doch auch für die Berufsschulen in Wangen und Leutkirch kündigt das Landratsamt Modernisierungen an. Mehr dazu lesen Sie heute hier.

++ Hundesteuer in Weingarten so hoch wie nirgends sonst

Sie gelten als bester Freund der Menschen, weswegen sich viele Deutsche während der Corona-Pandemie einen Hund angeschafft haben. Auch in Weingarten nahm die Zahl der Hundebesitzer in den vergangenen Jahren zu. Für die Stadt bringt das Mehreinnahmen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Denn der Vergleich mit den angrenzenden Nachbarkommunen zeigt: Nirgendwo ist die Hundesteuer so hoch wie in Weingarten.

In Weingarten müssen die Hundebesitzer für ihre Lieblinge richtig hohe Steuern zahlen. (Foto: Symbol: Harry Melchert/dpa)

Wieviel die Haltung der treuen Vierbeiner in den Kommunen im Schussntal kostet und warum Weingarten bei Kampfhunden besonders viel verlangt, lesen Sie heute Vormittag auf Schwäbische.de