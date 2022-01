Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Nach Schüssen auf Ehemann beginnt Verhandlung

Eine 53-jährige Weingartenerin soll im August 2021 früh morgens mit einer Luftdruckpistole auf ihren schlafenden Mann geschossen haben. Insgesamt traf sie ihn sechsmal am Kopf, ein Projektil durchbohrte den rechten Augapfel. Im Anschluss setzte die Frau selbst einen Notruf ab.

Nun beginnt der Prozess vor dem Ravensburger Landgericht. Dabei ist schon jetzt klar, dass die 53-Jährige aus Weingarten wegen paranoider Schizophrenie schuldunfähig ist. Über die ersten Erkenntnisse der Verhandlung lesen Sie hier.

++ Nazi Josef Bühler aus Bad Waldsee war bei Wannsee-Konferenz

Heute, am 27. Januar, ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Auch in der Region gedenkt man daher den Opfern und erinnert an Täter. Einer von ihnen ist der Waldseer Bäckersohn und promovierte Jurist Josef Bühler. Er war im Januar 1942 auf der Wannsee-Konferenz in Berlin anwesend, als die „Endlösung der europäischen Judenfrage“ beschlossen wurde. Den ganzen Artikel über Josef Bühler lesen Sie am Mittag auf Schwäbische.de.

Josef Bühler aus Waldsee. Bei der Regierung des Generalgouvernements in Krakau war Bühler während der Zeit des Nationalsozialismus als Staatssekretär tätig. Er trieb auf der Wannsee-Konferenz in Berlin die „Endlösung der europäischen Judenfrage“ mit voran. Sein Elternhaus im Entenmoos in Bad Waldsee wurde vor einigen Jahren abgerissen. (Foto: Wikimedia Commons)

Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus gibt es heute außerdem eine Online-Veranstaltung in Ravensburg. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich unter www.ltbw.de/gedenken einwählen. Die „Schwäbische Zeitung” wird über die Online-Veranstaltung am Ende dieser Woche berichtet.

++ Mehr Tests an Ravensburger Kitas

Anderswo schon gängig, jetzt gilt es auch in Ravensburger Kindergärten: Wenn es in einer Gruppe einen Coronafall gibt, müssen sich alle Kinder dieser Gruppe an fünf Betreuungstagen in Folge mit einem Schnelltest testen lassen. Das stellt einige Ravensburger Familien vor große Probleme, sagen sie.

Denn das Testen geht dann nicht mehr zu Hause mit Bescheinigung der Eltern, sondern muss an einer offiziellen Teststelle oder in der Kita – von den Erziehern oder unter Aufsicht von den Eltern – gemacht werden.

Tritt in der Kita eine Coronainfektion auf, so müssen alle Kinder der betroffenen Gruppe an fünf Tagen in Folge einen Schnelltest machen – entweder an einer offiziellen Teststation oder in der Kita. (Foto: Matthias Bein/dpa)

„Das hat unseres Erachtens aber nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun, sondern es geht um den Schutz aller Kinder und wie wir den am besten erreichen“, sagt der städtische Pressesprecher Timo Hartmann. „Natürlich bedeutet das auch immer wieder Einschränkungen und Belastungen. Aber wir wollen alle miteinander eine sichere Situation.“ Alles zur neuen Testpflicht an Kitas lesen Sie hier.

++ Landratsamt antwortet auf „Gelbe Tonnen-Ansage“

Wie berichtet, war Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp am Montag der Kragen angesichts einer Flut von Beschwerden geplatzt. In Ravensburg warteten Haushalte drei Wochen nach dem Start zum Teil immer noch auf die Auslieferung der „Gelben Tonne“, an anderen Stellen sei der Verpackungsmüll jetzt schon zweimal in Folge nicht abgeholt worden. Rapp sieht den Landkreis in der Pflicht.

„Wir können den Ärger über den aktuell schlechten Service des Dualen Systems sehr gut nachvollziehen“, antwortete nun das Landratsamt in Person von Pressesprecherin Selina Nußbaumer. „Wir sind im intensiven Austausch mit der Firma Knettenbrech und Gurdulic. Am Freitag findet mit dieser ein weiteres Krisengespräch statt, bei dem wir uns erneut mit Nachdruck für eine Verbesserung der Situation einsetzen werden.“ Alle Neuigkeiten zur Abholung der Gelben Tonne lesen Sie hier.