Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Oberschwabenschau soll stattfinden

Die Corona-Pandemie vermasselt der noch recht jungen Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) seit ihrer Gründung immer wieder das Geschäft. Doch deren Chef Stephan Drescher kann seine Mitarbeiter zur Zeit nicht in Kurzarbeit schicken. Im Gegenteil. Er will weiteres Personal einstellen. Nach desaströsen Monaten für die Veranstaltungsbranche setzt er jetzt darauf, dass die nächste Oberschwabenschau stattfinden kann.

Brautmode wird bei der Hochzeitsmesse „Ewig Dein“ in Ravensburg präsentiert – wenn sie nicht gerade ausfallen muss wie 2022. Grund dafür war erneut die Corona-Pandemie. (Foto: Archiv: RVG/Laurin Völcker)

Als Grund nennt Drescher, dass er mit der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft bereits drei größere Veranstaltungen durchziehen konnte. Darunter die Landwirtschaftsmesse Agraria und die Genussmesse Gusto. Für die hat die RVG sogar ein neues Konzept entwickelt und die Veranstaltung nach Bärenweiler bei Kißlegg verlagert. Welche Messen in diesem Jahr noch geplant sind und wie sich die Gesellschaft für die Zukunft aufstellt, lesen Sie hier.

++ Landkreis fehlt der Platz für weitere Geflüchtete

Seit Herbst ist bekannt: Das Land Baden-Württemberg wird dem Landkreis Ravensburg rund 80 Geflüchteten pro Monat zuweisen. Zu viel für die vorhandenen Unterkünfte. Deswegen stoppte das Landratsamt die Aufnahme Ende Dezember für vier Wochen. Nun läuft der Aufnahmestopp aus und es sind immer noch nicht genug Plätze da.

Seit Herbst weiß der Landkreis, dass 80 Geflüchtete pro Monat kommen. Ende Januar ist die Auslastung der Unterbringungen immer noch am Anschlag und neue Container kommen frühestens in einem Monat. (Foto: dpa)

Der Landkreis stellt nun kurzfristige Lösungen in Aussicht. Beispielsweise in Ravensburg, wo die Stadt 50 Plätze in einer sogenannten Anschlussunterbringung für eine kurze Phase zur Verfügung stellt. Der Landkreis braucht jedoch eigene Containeranlagen, um die Zuweisungen des Landes aufnehmen zu können.

Die Anlagen plant der Kreis seit Wochen, die ersten Container kommen jedoch erst Ende Februar an. Warum der Landkreis in einer Krisensituation verweilt und welche Fortschritte es gibt, lesen Sie heute hier.

++ So steht's um die Gastronomie in Wangen

Erst Lockdown mit Kurzarbeit und Kündigungen, dadurch eine noch angespanntere Personalsituation, und aktuell die verschärften Zugangsregelungen als Schutz vor der Omikron-Welle: Die Pandemie trifft die Gastrobranche bekanntlich besonders hart. Auch in der Region Wangen haben Betriebe deshalb aufgegeben und geschlossen.

Ein Beispiel von vielen strauchelnden Gasthäusern ist die Weinstube Kempter. Nachdem der langjährige Betreiber überraschend gestorben war, fand sich zwar schnell ein Nachfolger. Dieser musste jedoch wegen fehlendem Personal bald wieder aufgeben. Dennoch zeichnet sich nun eine Lösung ab. Alles zum Stand der Gastronomie in Wangen lesen Sie heute Mittag auch Schwaebische.de.

++ Die fünf Großen Kreisstädte unter der Lupe

Seit 1. Januar ist Bad Waldsee nicht nur die 95. Große Kreisstadt in Baden-Württemberg, sondern auch die Fünfte im Kreis Ravensburg. Die Kurstadt befindet sich damit in bester Gesellschaft mit Ravensburg, Wangen, Weingarten und Leutkirch.

Bad Waldsee ist nun die fünfte Große Kreisstadt im Landkreis Ravensburg. Gemessen an der Einwohnerzahl ist sie kleinste, flächenmäßig aber die zweitgrößte der fünf Kommunen. (Foto: Christof Rauhut)

Bad Waldsee ist dabei die Stadt mit den wenigsten Bürgern, liegt allerdings bei der Größe des Gemeindegebiets auf Platz zwei hinter Leutkirch und vor Ravensburg und Wangen. Die Kurstadt stellt den jüngsten der fünf Oberbürgermeister und beschäftigt die meisten Mitarbeiter im Vergleich zu den anderen vier Kommunen. Einen Überblick über die fünf Großen Kreisstädte im Landkreis Ravensburg finden Sie hier.

++ Exhibitionist verurteilt

Das Amtsgericht Ravensburg hat einen 39-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Im Juni hatte er nach eigenen Angaben zwei Wodka Bull und zwei Bier getrunken, er sei „gut drauf“ und mit dem Fahrrad unterwegs gewesen.

Zur gleichen Zeit befindet sich eine Gruppe von 15 Frauen auf dem Schulhof und tanzt Zumba. „Dann ist die Libido mit mir durch“, sagt der Angeklagte vor Gericht. Im Prozess wurde klar: Der Mann tat das nicht zum ersten Mal. Wie der Angeklagte und die Hauptzeugin die Tat schildern lesen Sie hier.