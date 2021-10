Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Klimaaktivist wegen verschiedener Vorwürfe vor Gericht

Um 9 Uhr beginnt eine Gerichtsverhandlung gegen den Klimaaktivisten Samuel Bosch in Ravensburg. Laut seinem Verteidiger Klaus Schulz werden Bosch mehrere Dinge vorgeworfen.

Unter anderem Hausfriedensbruch im Zuge des Entfaltens eines Banners und des Eindringens in eine Kiesgrube sowie eine Baumbesetzung und diverse Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Befreundete Klimaaktivisten wollen morgen vor dem Gerichtsgebäude eine Mahnwache halten, mehr dazu lesen Sie HIER.

Um Weihnachten 2020 besetzte Klimaaktivist Samuel Bosch mit Freunden erstmals einen Baum in der Schussenstraße. (Foto: Archiv: Lena Müssigmann)

Es ist nicht das erste Verfahren gegen Samuel Bosch. Bereits im August dieses Jahres wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn eingestellt. Damals ging es laut seinem Anwalt um ein Bußgeld von 75 Euro, das Bosch zahlen sollte, weil dieser im Dezember 2020 nach 22 Uhr noch in seinem Baumhaus an der Schussenstraße nächtigte und damit gegen die seinerzeit geltende Ausgangssperre der Corona-Verordnung verstoßen habe. Den ganzen Artikel lesen Sie HIER.

++ Ein Verein schließt sich dem Gebühreneifer der Stadt Ravensburg an

Das Parken in Ravensburg wird teurer, nicht nur für Anwohner, sondern auch für Pendler. Mehr dazu lesen Sie HIER. Bei diesem Thema kochen derzeit in Ravensburg also besonders viele Emotionen hoch.

Darum bringt es viele Bürger in den vergangenen Tagen auf die Palme, dass nun auch noch die Kleintierfreunde für die rund 60 Parkplätze auf dem Vereinsgelände in der Schlierer Straße Gebühren verlangen. Welche Gründe der Verein für das Aufstellen der Parkautomaten nennt, lesen Sie im Laufe des Tages auf Schwäbische.de.

++ Neues zur Zukunft des Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasiums

Ende 2020 stellte Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle klar, dass das Hans-Multscher-Gymnasium einen Neubau braucht. Dabei ist das Schulgebäude nicht einmal 50 Jahre alt.

Angesichts des Gebäudezustands, der gutachterlichen Stellungnahmen und bautechnischen Untersuchungen gebe es jedoch keine wirkliche Alternative zu einem Neubau, so Henle vor einem Jahr. Den Artikel von damals lesen Sie HIER.

Dort, wo jetzt noch das Altgebäude des Hans-Multscher-Gymnasiums (helles Gebäude in der Mitte) steht, könnte nach der Bauphase ein gemeinsamer Innenhof für das Schulzentrum entstehen. (Foto: Heinz Mauch)

Die Schwäbische Zeitung hat nun nachgehakt, was der neueste Stand ist: Derzeit laufen laut der Verwaltung die Vorbereitungen für einen Architektenwettbewerb. Wie viel die Bauarbeiten kosten sollen und warum das relativ junge Gebäude tatsächlich abgerissen werden muss, lesen Sie demnächst auf Schwäbische.de.

++ Bad Wurzacher Kurbetrieb blickt positiv in die Zukunft

Tiefrote Vergangenheit, rosige Zukunft: Von Minusstrichen geprägt ist der Jahresabschluss des Bad Wurzacher Kurbetriebs für das vergangene Jahr. Anfang März 2020 trat Markus Beck den Posten als Geschäftsführer an. Sein erstes Jahr würde ein wirtschaftlich schwieriges werden, war ihm damals schon klar. Wegen des kurz bevorstehenden Umbaus des Kurhotels wurde mit roten Zahlen gerechnet. Und dann kam zusätzlich die Corona-Krise.

Nach einem desaströsen Corona-Jahr blickt der Bad Wurzacher Kurbetrieb nun aber zuversichtlich in die Zukunft. Das hat seine Gründe. Mehr darüber lesen Sie auf heute Nachmittag Schwäbische.de.

++ Jüdisches Jubiläumsjahr wird in Isny gefeiert

Isny begleitet das Jubiläumsjahr „1700 Jahre Judentum in Deutschland“ im November mit zahlreichen Veranstaltungen: Die Aktion „Isny liest ein Buch“ stellt einen Roman von Thomas Meyer über die jüdisch-orthodoxe Gesellschaft im Zürich der Gegenwart in den Mittelpunkt, auf dem Wochenmarkt gibt es jüdisches Gebäck und drei Filmvorführungen thematisieren das Verhältnis zwischen nichtjüdischen Deutschen und deutschen Juden.

Mehr über die Aktionen zum Jubiläumsjahr lesen Sie HIER.