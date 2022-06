Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Erster Ravensburger Digitaltag im Medienhaus

Ein Leben ohne digitale Anwendungen ist kaum mehr denkbar. Das führt zu Chancen und Zeitersparnis in vielen Lebensbereichen, aber auch zu Ängsten und Sicherheitsrisiken. Am Freitag, 24. Juni, nimmt Ravensburg erstmals mit einem eigenen Programm am bundesweiten Digitaltag teil und macht viele Aspekte der Digitalisierung zum Thema.

Vorträge und digitale Erlebnisse finden live im Medienhaus von „Schwäbisch Media“ und in der Tourist-Information im Lederhaus statt, werden aber auch online gestreamt. Das Programm ist kostenlos. Was die Besucher an diesem Tag erwartet, lesen Sie hier:

++ Bodnegg hat wieder einen Bürgermeister-Kandidaten

Eine Woche nach dem überraschenden Rückzug von Christof Frick hat Patrick Söndgen seine Kandidatur als Bürgermeister in Bodnegg bekanntgegeben.

Patrick Söndgen ist 32, gebürtiger Weingartener und lebt derzeit mit Frau und Tochter in Neckarwestheim. Im Sommer 2019 hatte er als Bürgermeister in Berg kandidiert, wo er als Kommunalpolitik-Neuling mit 37,2 Prozent der Stimmen einen Achtungserfolg erzielte. Manuela Hugger hatte die Wahl damals mit 61,4 Prozent gewonnen. Warum er sich diesmal mehr Chancen ausrechnet, lesen Sie hier:

++ Jetzt geht’s ums Biosphärengebiet Oberschwaben

Oberschwaben macht sich auf den Weg und prüft, ob in der Region ein Biosphärengebiet entstehen kann. Der Startschuss für diesen ergebnisoffenen Dialogprozess ist am Montag in der Durlesbachhalle in Reute bei Bad Waldsee gefallen.

Dort haben sich die Vertreterinnen und Vertreter aus allen Bereichen der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik getroffen. Schnell wurde klar: Das Biosphärengebiet hat viele Unterstützer, aber es hat auch Kritiker, die Risiken sehen.

Entscheidet sich die Region dafür, ein Biosphärengebiet Oberschwaben zu installieren, dann würde das den Bekanntheitsgrad der Region erheblich steigern, wenn es dann auch noch von der Unesco anerkannt werden würde. Insgesamt gibt es in Deutschland 18 solcher Modellregionen, die biologische Vielfalt, nachhaltiges Wirtschaften sowie Forschung in den Fokus stellen. Beispiele sind etwa die Schwäbische Alb, der Schwarzwald, die Rhön oder der Spreewald.

Welche Gegenargumente die Kritiker anbringen, lesen Sie heute hier:

++ Ravensburger Stadtlauf findet wieder statt

Hunderte Läuferinnen und Läufer, groß und klein, werden die Ravensburger Altstadt am Samstag wieder in eine Sportarena verwandeln. Beim 32. Ravensburger Stadtlauf dürfen erstmals seit 2019 wieder Bambini, Schüler und Firmenstaffeln an den Start gehen. Los geht es ab 16 Uhr. Höhepunkt ist ab 19.30 Uhr der Hauptlauf über zehn Kilometer. Die Veranstalter haben sich in diesem Jahr Neues überlegt, beim Streckenverlauf mussten sie allerdings notgedrungen auf zwei Abschnitte verzichten. Für ein bisschen Unmut sorgt eine Parallelveranstaltung im Allgäu.

Erstmals seit 2019 dürfen beim Ravensburger Stadtlauf wieder Kinder, Jugendliche, Schüler- und Teamstaffeln an den Start gehen. (Foto: Archiv: Barbara Sohler)

Alles Wissenswerte rund um den Ravensburger Stadtlauf 2022 lesen Sie noch heute auf Schwäbische.de