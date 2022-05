Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Tag der Entscheidung: Was wird aus den Kliniken in Bad Waldsee und Wangen?

Das Ringen um die Krankenhäuser in Bad Waldsee und in Wangen hat am heutigen Dienstag vermutlich ein Ende: Im Ravensburger Kreistag steht die Entscheidung an, ob die Klinik in der Kurstadt geschlossen wird und wie die Zukunft des Standorts im Westallgäu aussieht. Eine einordnende Zusammenfassung der Debatte der vergangenen Wochen.

Der Ravensburger Kreistag entscheidet heute über die Zukunft der OSK-Krankenhäuser. Im Mittelpunkt sind vor allem die Kliniken in Wangen (links) und Bad Waldsee (Mitte), während es beim EK in Ravensburg vor allem um leerstehende Betten geht. (Foto: Archivs: OSK/hey/sz)

Vor der Entscheidung gibt's ab dem Vormittag eine Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse auf Schwäbische.de.

++ Kostenlose Hygieneartikel auch an Kreisschulen

Hygieneartikel für Frauen sollen künftig an den städtischen Ravensburger Schulen gratis zur Verfügung gestellt werden. Vertreter der Linken und der ÖDP wollen dieses Angebot nun auch an den Bildungseinrichtungen des Landkreises haben.

Auf Initiative des Schülerrats entschied der Sozialausschuss im Mai, in den Toiletten der weiterführenden Schulen in Ravensburg Hygieneartikel wie Tampons und Binden kostenlos zur Verfügung zu stellen.

++ Vize-Direktor des Ukrainischen Nationalzirkus findet Zuflucht im Allgäu

Familienvater Oleg Kiy ist seit seinem zwölften Lebensjahr Zirkus-Artist. Die letzten Jahre war er stellvertretender Direktor des Ukrainischen Nationalzirkus in der Hauptstadt Kiew. Er hat nach der Flucht vor dem Krieg im Allgäu Zuflucht gefunden.

Seit Jahren habe er persönlichen Kontakt gepflegt zu Elmar Kretz vom Ravensburger Weihnachtszirkus, und dieser wiederum zur Isnyerin Bianca Keybach, der Wohnungsvermittlerin für den Sennguthof. Jetzt erzählt er seine Geschichte.

++ Martinshöfe in Weingarten: Der Bagger rollt bereits

Es tut sich was auf den zukünftigen Martinshöfen im Zentrum von Weingarten. Der Investor, die BUWOG Bauträger GmbH aus Berlin, hat mit den Vorarbeiten begonnen. Zunächst geht es laut Michael Divé, Sprecher des Unternehmens, um umfassende Maßnahmen zur Bodensanierung.

Die seien notwendig, um Altlasten der zuvor gewerblichen Nutzung durch den Pressenhersteller Schuler zu beseitigen. Der Baubeginn wird nach wie vor auf Herbst 2023 datiert.