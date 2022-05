Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Was der Waldburger Rücken für unser Trinkwasser bedeutet

Der Weißenbronnen ist Sinnbild für den gesamten Waldburger Rücken. Er ist nicht nur geologisch von besonderem Wert, sondern auch einer der größten Trinkwasserspeicher Oberschwabens. Größer ist – abgesehen vom Bodensee – nur die Leutkircher Heide. Experten sagen: Das Gebiet hat noch viel Potenzial und sollte vor dem Hintergrund der immer trockeneren Jahre als Trinkwasserspeicher besser geschützt werden.

Die Wasserfälle von Weißenbronnen zeugen vom Wasserreichtum des Waldburger Rückens im Altdorfer Wald. (Foto: Bettina Musch)

Was den Waldburger Rücken von anderen Trinkwasserspeichern unterscheidet, wie er entstanden ist und warum er besser geschützt werden sollte, lesen Sie noch heute in der Serie „Unser Wasser“ auf Schwäbische.de

++ Zugfahrt endet für Rollstuhlfahrer mit Rettungsaktion

Für viele Menschen mit Behinderungen ist die barrierefreie Nutzung von Bahn und Bus eine wichtige Grundlage, um am öffentlichen Leben teilhaben zu können. Darauf will auch Dieter Kuhrau aus Altshausen aufmerksam machen. Denn schon eine einfache Fahrt birgt viele Herausforderungen.

Seit Ende 2019 sitzt er im Rollstuhl und nimmt Schwäbische.de mit auf eine Bahnfahrt nach Ravensburg. Er will aufzeigen, welche Hürden es für gehbehinderte Menschen immer noch gibt.

Es sollte eigentlich ein kurzes Experiment werden, dann strandet Kuhrau aber auf Gleis 3 in Ravensburg. Zwei Stunden zwischen Altshausen und Ravensburg, die den Alltag eines gehbehinderten Menschen in der Region widerspiegeln. Schwäbische.de-Redakteur Emanuel Hege hat ihn mit der Kamera begleitet.

++ Lotte singt beim Tauschkonzert

Die Sängerin Lotte hat es von Ravensburg schon auf großen Bühnen geschafft. In diesem Jahr ist sie bei der neunten Staffel der Fernsehsendung „Sing meinen Song“ dabei. In der kommenden Folge am Dienstagabend, 24. Mai, werden Stars wie Clueso ihre Songs in Südafrika performen. Noch in dieser Woche soll ein neues Album der 26-Jährigen erscheinen.

You Tube Lotte

Seit Ende April können Lotte-Fans die Sängerin, die eigentlich Charlotte Rezbach heißt und aus Ravensburg kommt, bei „Sing meinen Song“ erleben. In der neunten Staffel des Vox-Formates tauscht sie ihre Songs mit den anderen Tauschkonzert-Stars. Gastgeber Johannes Oerding nennt sie sogar „die Billie Eilish vom Bodensee“.

Welche Songs Lotte in den bereits gesendeten Folgen der Staffel gesungen hat und worauf sie sich an „ihrem“ Abend am meisten freut, lesen Sie heute Mittag auf Schwäbische.de

++ Kreistag ringt um Krankenhäuser

Die Schließung des Krankenhauses in Bad Waldsee, Einschränkungen des Angebots in Wangen – aber auch der Erhalt der dortigen Geburtshilfe. Das sind die wesentlichen Punkte des Vorschlags der Kreisverwaltung für die Zukunft der Oberschwabenklinik (OSK).

Wie die Pläne im Detail aussehen und wie die Reaktionen der Kreistagsmitglieder aussehen, hat Schwäbische.de am Montag bei einer mehrstündigen Debatte in Oberzell beobachtet. Zu hören war immer wieder Kritik – aber nicht nur.