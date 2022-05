Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Erste Anzeichen, dass Wangener Geburtshilfe bleibt

Das Landratsamt und die Oberschwabenklinik (OSK) haben zu einer Infoveranstaltung und Debatte in die Wangener Stadthalle eingeladen. Die Halle war am Dienstagabend bis auf den letzten Platz gefüllt und die Wangenerinnen und Wangener forderten den Erhalt des Westallgäu-Klinikums als Grund- und Regelversorger.

Die wohl interessanteste Erkenntnis des Abends: Die Frauenklinik am Wangener Krankenhaus könnte womöglich doch erhalten bleiben. Darauf deuten mehrere Anzeichen hin. Unter anderem sagte Landrat Harald Sievers zur Geburtshilfe: „Meine persönliche Auffassung hat sich nicht geändert.“

Voll wie selten war die Wangener Stadthalle am Dienstagabend, als es bei einer Infoveranstaltung von Kreis und OSK um die Zukunft des Westallgäu-Klinikums ging. (Foto: Steppat)

Und diese ist bekannt: Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte der Landrat im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sinngemäß erklärt, dass der Wegfall der Wangener Frauenklinik für ihn nicht zur Debatte stehe.

Ein ausführlicher Artikel, was in der Stadthalle besprochen wurde und welche weiteren Erkenntnisse es gibt, lesen Sie HIER.

++ Neue Brücke in die Ravensburger Altstadt erhitzt weiter Gemüter

Über eine geplante Fußgänger- und Radfahrerbrücke in der Wangener Straße will die Stadt Ravensburg die großen Neubaugebiete in der Oststadt besser an die Altstadt anbinden. 1400 zusätzliche Menschen sollen in Zukunft täglich das Obertor passieren. Dort ist die Verkehrslage aber jetzt schon kompliziert.

1400 Fußgänger und Radfahrer zusätzlich erwartet die Ravensburger Stadtverwaltung nach dem Bau einer Brücke über die Wangener Straße - sie sollen alle durchs Obertor, das schon jetzt ein Engpass ist. (Foto: Siegfried Heiss)

Sorgen macht sich unter anderem die Agenda-Bürgergruppe Oberstadt. Am Nadelöhr Obertor gebe es bereits jetzt einen „chaotischen Durchgangsverkehr“. Wie die Stadtverwaltung glaubt, diese Gefährdung zu minimieren oder das Problem aufzulösen, ist trotz der laufenden Planungen für die Brücke, für die bereits ein Architektenentwurf vorliegt, völlig unklar.

Den ganzen Artikel zur zukünftigen Situation am Obertor lesen Sie HIER.

++ Elektromarkt-Angestellte fassen Diebe

Aus einem Elektronikmarkt in Ravensburg ist am Montag Ware im Wert von 700 Euro gestohlen worden. Der Ladendetektiv und mehrere Angestellte verfolgten daraufhin die drei Tatverdächtigen durch die halbe Ravensburger Altstadt, erwischten zwei von ihnen und hielten diese fest, bis die Polizei eintraf.

Der dritte Tatverdächtige stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter gegen die 29-Jährige sowie einen der 26-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls. Gegen den zweiten 26-Jährigen wurde Haftbefehl unter anderem wegen schweren räuberischen Diebstahls erlassen.

Warum sich der Ladendetektiv und eine Passantin bei der Verfolgungsjagd leicht verletzten, lesen Sie HIER.

++ Ausstellung im Bauernhausmuseum: Künstler weisen auf Flächenfraß hin

Schicke neue Einfamilienhäuser, Verkehrsschilder, Bauzäune – all das gehört heute zum Landschaftsbild. Auf die von Menschen geprägte Landschaft macht eine neue Sonderausstellung mit Fotografien im Bauernhausmuseum in Wolfegg aufmerksam. Dabei legen die Künstler ganz bewusst den Finger in die Wunde.

„Wir wollen nicht nur zeigen, wie es früher war, sondern auch den Prozess, der aktuell stattfindet“, sagt Museumsleiterin Tanja Kreutzer. Sie spielt auf die Debatte an, die Gesellschaft und Politik führen. Eine Debatte, die von Begriffen geprägt ist wie Flächenversiegelung, Verstädterung, Infrastrukturausbau. Und von der Frage: Wie möchte die Gesellschaft die Landschaft von morgen gestalten?

In seinem Fotografieserie „The Good Earth“ (“Die gute Erde“) zeigt Andreas Weinand Menschen am Rand des Ruhrgebiets, die ihr Glück in der Bewirtschaftung ihres Landes gefunden haben. (Foto: Andreas Weinand) Claudio Hils wirft mit seinen Fotografien der Reihe „abseits“ einen kritischen Blick auf die veränderte Landschaft seiner Heimat Oberschwaben. (Foto: Claudio Hils) Wie nehmen wir unsere Landschaft in einem von Beschleunigung geprägten Zeitalter wahr? Diese Frage stellte sich Joachim Brohm bei der Arbeit für seine Fotoreihe „Fahren“. (Foto: Joachim Brohm) 1 von 1

Beispielsweise bekommen die Besucher auf einem großen Flachbildschirm mit Luftaufnahmen aus unterschiedlichen Jahrzehnten – begonnen mit der Urkarte aus dem Jahr 1824 – Inspiration für ihre eigene Meinung zur Debatte. Die Aufnahmen wurden nach Themen gegliedert. Zu sehen sind zum Beispiel das Gebiet des heutigen Ferienparks „Center Parcs“ bei Leutkirch und wie sich dieses durch den Bau verändert hat. Alles über die Ausstellung im Bauernhausmuseum lesen Sie HIER.

++ Findet am Samstag das letzte Bad Waldseer Lauffieber statt?

Das Bad Waldseer Lauffieber feiert 20-jähriges Jubiläum. Rund 1700 Läufer haben sich bereits für die Wettkämpfe am Samstag angemeldet. Die Organisatoren gehen aber davon aus, dass am Lauftag sogar 2000 Läufer in der Altstadt an den Start gehen werden. Um 11 Uhr und 11.10 Uhr starten die Bambini-Läufe, ehe um 11.20 und 11.35 Uhr die Kinder-Läufe beginnen.

Um 12 Uhr ertönt der Startschuss für den Halbmarathon, um 12.15 Uhr geht es mit dem Altstadt-Teamlauf weiter und um 15 Uhr geht es auf die 10.000-Meter-Strecke. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag möglich.

Der Start auf dem Rathausplatz ist sehenswert. (Foto: Wolfgang Heyer)

Dieses 20. Lauffieber wird aber wohl das letzte dieser Art sein. Der Grund: Die vier Organisatoren beenden nach der großen Laufveranstaltung am 21. Mai ihr ehrenamtliches Engagement. Noch ist unklar, wie es danach mit dem beliebten Sportformat weitergeht. Alles zum Bad Waldseer Lauffieber lesen Sie ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.