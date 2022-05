Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Kretschmann verteidigt bei Besuch Biosphärengebiet

Es war einer der ersten Bürgertermine für Winfried Kretschmann seit der Pandemie. Am Freitag spazierte der Ministerpräsident zum Thema „Moor und Umweltschutz“ über die Blitzenreuter Seenplatte und besuchte den sozialen Verein „Solidarischen Gemeinde Reute-Gaisbeuren“.

Er erlebte Beifall, Kritik und hatte einen Wutanfall. Die eigentlichen Themen des Besuches gerieten in den Hintergrund – und das Biosphärengebiet rückte in den Fokus.

++ Immer wieder werden in Aulendorf Schilder zerstört

Es sind unscheinbare Schilder: Mit grüner Schrift auf weißem Grund geben sie Fahrradfahrern Hinweise, wie weit Nachbarorte entfernt sind. Doch in Aulendorf werden solche und andere Verkehrsschilder immer wieder zur Zielscheibe von Zerstörungswut.

Und das an immer derselben Stelle: in der Bad Waldseer Straße vor der Bahnunterführung Richtung Tiergarten. Jetzt will die Stadt Aulendorf gegen den Vandalismus vorgehen.

++ Anna-Maria Wagner ist das Sportvorbild der Stadt Ravensburg

Das Jahr 2021 ist für Sportlerinnen und Sportler kein leichtes gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Wettkämpfe ausgefallen. Die Stadt Ravensburg wollte dennoch nach einem Jahr Pause wieder eine Sportlerehrung machen. Auf die Titel Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres wurde bei der Verleihung im Ravensburger Schwörsaal allerdings verzichten. Stattdessen gab es eine herausgehobene – und einmalige – Ehrung für die Weltklasse-Judoka Anna-Maria Wagner.

Viele konnten ihren Sport nicht ausüben, deshalb habe man sich entschieden, einmalig ein Sportvorbild zu küren

++ Soll Strabag weiter Aufträge erhalten dürfen?

Wegen Verbindungen des Bauunternehmens zu russischen Oligarchen stecken Politik und Verwaltungen in der Region stecken in einer Zwickmühle zwischen guten Erfahrungen, gesetzlichen Vorgaben und moralischen Aspekten.

Soll Strabag in Wangen noch Aufträge bekommen. Diese Frage stellt sich der Gemeinderat. (Foto: A3508 Rolf Vennenbernd)

Deutlich wird dies an einem Beispiel in Wangen. Die ganze Geschichte gibt es ab dem Vormittag auf Schwäbische.de.