Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Mit Kochrezepten im Netz erfolgreich

Ihre Welt ist das Netz und die Küche. Artur und Nadja Koos aus Fenken in der Gemeinde Schlier sind unter die Influencer gegangen und starten jetzt so richtig durch. In den sozialen Medien haben sie mehrere Tausend Follower und es werden immer mehr. Mittlerweile kann sich Artur Koos sogar vorstellen, dass das Influencertum zu seiner Haupteinnahmequelle werden könnte. Und die Chancen dafür stehen nicht schlecht, wie er glaubt.

„Die Dingen überschlagen sich gerade. Es ist unfassbar“, sagt Artur Koos. Sie gehen von Termin zu Termin und nehmen ein Video nach dem anderen auf. Bei der Star-Cook-App, einem Online-Kochbuch, bei dem auch Fernsehkoch Johann Lafer mitmischt, haben sie erst kürzlich einen Preis gewonnen. Wie sie sich ihre Zukunft im Netz vorstellen, berichten Artur und Nadja Koos auf Schwäbische.de

++ Ravensburger versucht, zurück ins Leben zu finden

Wenn Markus Nägele durch die Ravensburger Altstadt läuft, könnte er an fast jeder Straßenecke einen Plausch halten – so viele Einheimische kennt er. Wenn er nur könnte. Denn der 57-Jährige hat eine schwere Aphasie infolge eines Schlaganfalls. Aufgrund dieser Sprachstörung fallen ihm entweder die Wörter nicht ein, die er sagen möchte, oder er schafft es einfach nicht, diese auszusprechen.

Gemeinsam kämpfen Petra und Markus Nägele dafür, dass er als Aphasiebetroffener auch künftig eine Sprachtherapie bekommt. (Foto: Lea Dillmann)

Dank einer Sprachtherapie macht er Fortschritte. Doch nach vier Jahren wird es für ihn immer schwerer, diese Therapie auch verschrieben zu bekommen. Zum Tag des Schlaganfalls am 10. Mai erzählt Schwäbische.de seine Geschichte.

++ Jetzt spricht der ehemalige Chefarzt der Wangener Gynäkologie

25 Jahre lang ist Professor Andreas Grüneberger Chefarzt der Wangener Frauenklinik an der Oberschwabenklinik gewesen. Mit ihm hat sich Schwäbische.de darüber unterhalten, wie er die derzeitige Lage einschätzt und warum er nicht nur die Gynäkologie und Geburtshilfe, sondern auch die Allgemeinchirurgie für das Wangener Klinikum als absolut erhaltenswert erachtet.

Zudem gibt er eine Einschätzungen zu möglichen bundespolitischen Veränderungen. Sein Rat an die Entscheidungsträger des Kreistags: „Erst einmal abwarten!“

++ Ravensburger Kultkneipe wird saniert

Lange schwelte ein Grundsatzstreit zwischen den Stammgästen der Ravensburger Kultkneipe „Räuberhöhle“ und ihrem langjährigen Eigentümer, dem Bürgerlichen Brauhaus. Letzterer wollte hier ein Hotel der gehobenen Kategorie errichten. Doch dieser Streit ist Schnee von gestern.

Lange schwelte ein Grundsatzstreit zwischen den Stammgästen der Ravensburger Kultkneipe „Räuberhöhle“ und ihrem langjährigen Eigentümer, dem Bürgerlichen Brauhaus. (Foto: Archiv: Ingrid Augustin)

Jetzt geht es darum, das in die Jahre gekommene Gemäuer grundlegend zu sanieren. Wenn alles nach Plan läuft, könnten schon nächstes Jahr die Handwerker einziehen, ohne die Stammgäste zu vertreiben. Wie das vonstatten gehen soll, lesen Sie heute auf Schwäbische.de