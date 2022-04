Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Jetzt wird auch noch das Bier aus der Region teurer

Vor Kurzem haben die großen Brauereikonzerne angekündigt, ihre Preise zu erhöhen. Viele der kleinen und mittelständischen Brauereien im Allgäu und in Oberschwaben haben diesen Schritt zum 1. März oder 1. April bereits vollzogen.

Ein Schritt, der aufgrund der gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Energie zwingend notwendig war, wie die befragten Brauereichefs auf Nachfrage von Schwäbische.de erklären.

++ Stoppt der neue Regionalplan Windkraft im Altdorfer Wald?

Scheitert der große angedachte Windpark im Altdorfer Wald wegen des neuen Regionalplans? Oder wird der Windpark deutlich kleiner als gedacht? Diese Fragen stellen sich, wenn man die angedachten Flächen für den Windpark mit dem neuen Regionalplan abgleicht. Denn dort zeigt sich, dass es vor allem im Süden des Waldes mit dem Bau von Windrädern unter Umständen schwierig werden könnte.

Schwäbische.de hat sich das mal genauer angeschaut und die großen Konfliktfelder analysiert.

++ Klimakonsens auf der Kippe: Ravensburger Gemeinderat beschließt neue Parkgebühren

Jetzt also doch: Trotz aller Kritik wird Parken in Ravensburg ab 2023 teurer, und auf den bislang kostenlosen Parkplätzen auf der Kuppelnau werden dann erstmals überhaupt Gebühren fällig. Das hat der Ravensburger Gemeinderat nach langem Ringen am Montagabend entschieden.

Die CDU-Fraktion wollte die Regel mit einem Antrag im letzten Moment kippen, scheiterte aber knapp. Nach der Drohung durch OB Rapp, dann den gesamten, einstimmig beschlossenen, Klimakonsens platzen zu lassen und einer hitzigen Diskussion im Rat, stimmte der Gemeinderat für das neue Parkkonzept.

++ Neuer Film zeigt Oberschwaben von Oben

Der Ziegelbacher Alexander Knor ist begeistert von seiner Heimat und zeigt sie aus einer nicht alltäglichen Perspektive einem größeren Publikum. An diesem Donnerstag, 28. April, auch im Bad Wurzacher Kurhaus.

60 Minuten lang ist der Film, den Knor unter dem Titel „Dem Himmel einen Schritt näher“ ab 19 Uhr vorführt (freier Eintritt, Spenden willkommen). Zwei Jahre war der Fast-62-jährige Pensionär dafür in der Region zwischen Bad Wurzach und Waldburg/Vogt unterwegs. Fast immer mit dem Fahrrad und stets mit seiner Drohne im Gepäck. Mehr dazu lesen Sie noch heute auf Schwäbische.de