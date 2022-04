Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Schlechte Wahlbeteiligung in Weingarten lässt Politiker grübeln

6,6 Prozent für Roman Urban im Amtshaus, schlechteste Wahlbeteiligung im Schulzentrum Weingarten. Die Weingartener haben sehr unterschiedlich gewählt. Es gab weitere interessante Ergebnisse. Eine Analyse nach der Wahl von Clemens Moll zum neuen Oberbürgermeister von Weingarten.

Einen so klaren Sieg für den 41-jährigen Bürgermeister von Amtzell haben die wenigsten erwartet, Moll selbst inklusive. Mit den erreichten 62,5 Prozent der Stimmen war Clemens Moll „überwältigt und sprachlos“.

++ 3G-Regeln und Masken fallen auch im Kreis Ravenburg

Trotz weiter hoher Inzidenzen sind am Sonntag auch im Landkreis Ravensburg die meisten Corona-Regeln gefallen. Was bedeutet das für Einzalhandel, Gastronomie und Schulen in den einzelnen Kommunen im Kreis?

++ OB Rapp: Mehr Mut von der Ukraine lernen

Klimawandel, Corona und jetzt ein Krieg in Europa: Das könne nicht ohne Folgen auch für die Kommunalpolitik bleiben, glaubt der Ravensburger OB. Darin könne auch eine Chance liegen.

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp sieht sich derzeit vor allem als Krisenmanager. (Foto: Wynrich Zlomke)

Angesichts der großen Krisen und Herausforderungen unserer Zeit setzt Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp auch in der Kommunalpolitik auf mehr Mut und Tatkraft: „Wir reden von einer Zeitenwende, doch am Ende soll immer alles bleiben, wie es ist. „Und doch ist das, was wir angehen müssen, noch wenig gegenüber dem, was derzeit andere leisten.“ Was er damit genau meint, lesen sie am Vormittag auf Schwäbische.de.

++ Licht und Schatten bei der Kuhhaltung

Eine Studie zeigt, dass es bei weitem nicht jeder Kuh gut geht. Doch es gibt auch positive Gegenbeispiele, die nicht nur den Tieren zugute kommen, sondern auch der Umwelt.

In einer großangelegten, vom Bund geförderten Studie wurden von 2016 bis 2019 mehr als 80 000 Kühe in deutschen Ställen untersucht. Das Ergebnis: Bei weitem nicht allen Tieren geht es gut. (Foto: Arno Burgi/dpa)

„Kuhmilch oder Hafermilch?“ – Unter diese Frage stellte der Arbeitskreis Oberschwäbischer Rinderpraktiker seinen diesjährigen Rindertag in Bad Waldsee.

Von verschiedenen Seiten Ansprüche an die Rinderhaltung herangetragen, von Verbrauchern, Politikern und Tierschützern. Doch wie gut oder schlecht geht es Kühen und Kälbern in deutschen Ställen tatsächlich, das erläutern zwei Expertinnen. Den entsprechenden Bericht gibt es ab dem Mittag auf Schwäbische.de.