Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Polizei geht mit dem Laser auf Raserjagd

Erhöhte Geschwindigkeit zählt noch immer zu den größten Problemen der Polizei, gerade bei den schweren Verkehrsunfällen. 15 Menschen haben 2021 im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ihr Leben lassen müssen.

Der Verkehrspolizist visiert mit seinem Lasermessgerät das Kennzeichen des zu schnellen Autofahrers an und drückt ab. An der B30 auf Höhe des Egelsees erwischt er immer wieder Raser. (Foto: Stefanie Rebhan)

Um dem etwas entgegenzusetzen haben Beamte des Polizeipräsidiums bei Schwerpunktkontrollen in der vergangenen Woche zu schnelle Autofahrer ins Visier genommen. Insgesamt ahndeten die Polizisten in den Kreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee mehr als 5700 Geschwindigkeitsverstöße, von denen sie rund 4500 außerhalb geschlossener Ortschaften feststellten.

Schwäbische.de-Redakteurin Stefanie Rebhan hat die Polizei dabei begleitet, als sie an der B30 bei Weingarten mit dem Lasermessgerät auf Raserjagd gegangen ist. Was ihr die Beamten dabie berichtet haben, lesen Sie heute hier.

++ Kommt ein Supermarkt nach Wetzisreute?

Nach jahrelangen Debatten könnte jetzt tatsächlich ein Supermarkt in der Gemeinde Schlier gebaut werden. Die Kommune hätte im Gewerbegebiet Wetzisreute-Ost die Möglichkeit, Platz für einen Vollsortimenter zu schaffen. Auch der Name einer Supermarkt-Kette ist der Debatte schon gefallen. Ob man den Schritt geht und wirklich Platz für einen Vollsortimenter schafft, entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am 5. April.

Was für die einen ein Grund zur Freude ist, sehen die anderen als Bedrohung. Warum das so ist, lesen Sie heute hier.

++ Podiumsdiskussion

Wer hat die Nase im Weingartener OB-Wahlkampf vorn? Bei einer Podiumsdiskussion der „Schwäbischen Zeitung“ im Kultur- und Kongresszentrum konnten sich die Wähler ein eigenes Bild von drei der fünf Kandidaten machen. Clemens Moll, Markus Kuhnert und Christian Binder sprachen auf der Bühne klare Bekenntnisse und ungewöhnliche Ideen aus.

Drei Kandidaten, zwei Moderatoren: Bei der Podiumsdiskussion im Weingartener Kultur- und Kongresszentrum stellten (von links) Markus Reppner und Stefanie Rebhan aus der SZ-Redaktion die Fragen, die Kandidaten Clemens Moll, Markus Kuhnert und Christian Binder antworteten. (Foto: Fotos: Elke Obser)

Vier von fünf Kandidaten waren zur Podiumsdiskussion eingeladen – kommen konnten allerdings nur drei, da Kandidat Gerrit Elser aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne ist. Ihn per Video zuzuschalten, war am Montag in der Kürze der Zeit nicht mehr zu organisieren. Was den Kandidaten wichtig ist, lesen sie hier.

++ Kriegsflüchtlinge kommen noch in Privatwohnungen unter

Die Kreissporthalle an der Leutkircher Geschwister-Scholl-Schule wird in absehbarer Zeit zu einer Behelfsunterkunft für Flüchtlinge. Wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete, sollte der Umbau bereits in der vergangenen Woche stattfinden. Aktuell sind allerdings zum Beispiel noch keine Stellwände installiert, um einzelne Bereiche voneinander zu trennen. Warum das so ist lesen Sie noch heute auf Schwäbische.de