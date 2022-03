Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Gerrit Elser wird Wahlkampf nach Unfall fortführen

Der am vergangenen Freitag durch einen Autounfall auf der B 32 verletzte Weingartener OB-Kandidat Gerrit Elser und seine Ehefrau sind aus dem Krankenhaus entlassen worden. Körperlich kann das Ehepaar den Unfall laut Elser bald gut wegstecken, der tiefe Schock hingegen mache beiden schwer zu schaffen.

Immer wenn er die Augen schließe, sehe Weingartens OB-Kandidat Gerrit Elser das Auto auf sich zukommen. Körperlich sind er und seine Frau aber wieder auf dem Weg der Besserung. (Foto: Feuerwehr Weingarten)

Eine 60-Jährige war am Freitag mit ihrem Wagen bei Blitzenreute auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das Auto von Elser und seiner Frau geprallt. Dessen Ehefrau war mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik in Friedrichshafen geflogen worden, er selbst kam leicht verletzt in dasselbe Krankenhaus.

Der 51-Jährige Elser will den Wahlkampf – Stand Montag – trotzdem fortführen. Alle Informationen zu Gerrit Elsers Verfassung lesen Sie HIER.

++ Zweiter Prozesstag wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung in Weingarten

Wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung einer 85-jährigen Frau aus Weingarten muss sich ein 31-Jähriger vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Am ersten Prozesstag vergangene Woche legte der Verdächtigte ein Geständnis ab und berichtete von seiner Drogen- und Alkoholsucht.

Auch am Zeitpunkt der Tat soll der Mann laut eigener Aussage zugedröhnt gewesen sein. Ist er also vermindert schuldfähig oder gar schuldunfähig ist? Das versucht das Gericht zu klären. Am zweiten Prozesstag wurden nun weitere Zeugen gehört, die neue, erschreckende Details aufdecken. Beispielsweise, dass nicht nur der Sturz die Frau verletzt habe, sondern der Verdächtige durch eine Prügelattacke. Alle Neuigkeiten vom zweiten Prozesstag lesen Sie HIER.

++ Kreis sammelt Zahlen zu Ungeimpften in Pflegeeinrichtungen

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht ist deutschlandweit zum 16. März in Kraft getreten. Zu diesem Zeitpunkt mussten alle Arbeitgeber, die im weitesten Sinne Gesundheits- oder Pflegedienstleistungen anbieten, ungeimpfte Mitarbeiter dem jeweiligen Gesundheitsamt melden. Die Befürchtung, dass mit der Impfpflicht im Gesundheitswesen Altenheimen oder Krankenhäusern das Personal ausgeht, war groß.

Etwa 680 nicht immunisierte Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind bislang im Kreis Ravensburg dem Gesundheitsamt gemeldet worden – deutlich weniger als befürchtet. Im OSK beträgt die Quote von nicht geimpften oder genesenen Angestellten beispielsweise rund sechs Prozent. Schon bald könnte die Zahl der nicht immunisierten Mitarbeiter im Kreis aber deutlich steigen. Den Grund dafür lesen Sie um 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Lokale Banken über Auswirkungen der Ukraine-Krieg

Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf die Wirtschaft in Deutschland und der Region. Viele Unternehmen müssen etwa mit verstärkten Preiserhöhungen oder Lieferengpässen zurechtkommen. Auch an der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) und der Kreissparkasse Ravensburg werden die Folgen nicht ganz spurlos vorübergehen, wie die Verantwortlichen gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ erklären.

Der Ukraine-Knick am Aktienmarkt habe sich zwar wieder einigermaßen stabilisiert, die Banken rechnen aber unter anderem damit, dass etliche Firmenkunden von den Auswirkungen des Krieges betroffen sein werden und sich außerdem der europäische Leitzins erhöhen wird. Alles über die Einschätzung der lokalen Banken zur Situation lesen Sie HIER.