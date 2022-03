Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Kann eine Ravensburger Idee die Wohnungsnot lindern?

Wegen Corona mussten einige Einzelhändler aufgeben, auch in der Ravensburger Innenstadt gibt es zahlreiche Leerstände. Andere wollen sich verkleinern und dafür das Internetgeschäft ausbauen. Viele Unternehmen reduzieren zudem ihre Büroflächen, weil die Mitarbeiter genauso gut aus dem Homeoffice arbeiten können. Und gleichzeitig fehlt es dramatisch an Wohnungen. Was läge also näher, als Gewerbeflächen in Wohnraum umzuwandeln?

Im Erdgeschoss Geschäfte oder Gastronomie, in den Obergeschossen Wohnungen: Am Ravensburger Marienplatz ist das schon in einigen Häusern so. Aber in anderen Straßenzügen könnten leerstehende Einzelhandelsgeschäfte in Wohnraum umgewandelt werden. (Foto: Siegfried Heiss)

Darüber haben sich der Ravensbuch-Osiander-Geschäftsführer Martin Riethmüller und Bürgermeister Dirk Bastin Gedanken gemacht. Was der Idee jedoch im Weg steht und wie die Stadt Ravensburg dazu steht, lesen Sie in diesem Artikel.

++ Pflanzenöl statt Diesel? Warum Salatöl gerade knapp ist

Wer aktuell versucht, Raps- oder Sonnenblumenöl zu kaufen, hat es schwer. In den Lebensmittelmärkten in Aulendorf bietet sich immer wieder das gleiche Bild, egal ob im Discounter oder im Supermarkt: Dort, wo vorher Flaschen mit Salatöl standen, herrscht nun gähnende Leere.

Was sind die Gründe dafür und wie reagieren die Märkte darauf? Und könnte der hohe Dieselpreis mit eine Rolle spielen? „Schwäbische.de“ ist den Fragen nachgegangen.

++ Weingarten soll Foodsharing-Stadt werden

Weingarten soll „Foodsharing-Stadt“ werden. Dafür möchte die Grünen-Fraktion sorgen, indem sie einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat stellt. Dafür braucht es lediglich eine Unterschrift der Stadt.

Aus der Fairteilerstation in Weingarten am Haus der Familie kann sich jeder übrig gebliebene, aber noch gut essbare Lebensmittel nehmen und sie damit retten. (Foto: privat)

Beim Foodsharing geht es darum, übrig gebliebene, aber noch essbare Lebensmittel nicht in den Müll zu werfen, sondern Menschen zur Verfügung zu stellen, die sie noch essen. Mit der Fairteilerstation am Haus der Familie gibt es bereits seit 2018 eine gut frequentierte Abholstation für solche Lebensmittel.

Was der Titel für die Stadt und den Tafelladen in Weingarten bedeutet und was eine App damit zu tun hat, lesen Sie heute Mittag auf Schwäbische.de