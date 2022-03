Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Corona-Fälle in 14 Pflegeeinrichtungen im Kreis

In mindestens zwei Ravensburger Alten- und Pflegeheimen ist es in jüngster Zeit zu Corona-Ausbrüchen gekommen. Kreisweit sind es nach Auskunft des Gesundheitsamtes sogar 14.

Die meisten betroffenen Bewohner hätten aber einen milden Verlauf, so die Verantwortliche einer Einrichtung. Es sei während der Coronainfektionen keine erhöhte Sterberate zu verzeichnen. Ein Grund dafür könnte sein: In beiden Einrichtungen liege die Impf- und Boosterquote bei Bewohnern und Mitarbeitern weit über 90 Prozent. Teilweise seien diese bereits zum vierten Mal geimpft.

„Sorgen mache ich mir immer, wenn es Fälle in einem Altersheim gibt“, sagt Gesundheitsamtsleiter Michael Föll auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Aber etwas weniger als vor einem Jahr, als noch niemand geimpft war und eine stärker krank machende Variante unterwegs war. Damals hatten wir eine deutlich dramatischere Situation.“ Derzeit steigt jedoch wieder die Zahl der Todesfälle im Kreis durch das Virus. Was man dazu weiß, lesen Sie HIER.

++ Ratzenrieder Fußball-Nationalspielerin ist schwanger

Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz erwartet Nachwuchs und fällt deshalb für die EM im Juli in England aus. Das gab ihr englischer Club FC Chelsea am Montag bekannt. Die gebürtige Wangenerin hat bisher 75 Länderspiele bestritten, war 2013 Europameisterin mit der DFB-Auswahl und 2016 Olympiasiegerin.

„Ich freue mich sehr für Melly, weil das für sie persönlich natürlich eine tolle Nachricht ist“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in einer DFB-Mitteilung. „Natürlich ist es für uns gerade auch hinsichtlich der EM ein herber Verlust, aber das ist in dieser Situation nicht entscheidend, sondern die gemeinsame Freude mit ihr über ihr ganz persönliches Glück.“

Die 27-Jährige aus Ratzenried begann ihre Karriere beim TSV Tettnang, wechselte dann zum Bundesligisten SC Freiburg. Ab 2014 spielte Leupolz dann für den FC Bayern München, 2020 wechselte sie nach England zum FC Chelsea.

++ Hilfsgüter aus Baienfurt kommen an der ukrainischen Grenze an

Kisten voller Sachspenden aus Ravensburg, Baienfurt und der Region waren die Ladung des Konvois, der am Wochenende aus Ravensburg durch Österreich in die Slowakei gefahren ist. Am Zoll seien sie aber gar nicht aufgehalten worden. „Die Fahrt war problemlos“, berichtet Initiator Michal Ondrejcik aus Baienfurt im Gespräch am Montag.

In einer Halle an der Grenze schleppten die Fahrer aus Ravensburg und Umgebung fünf Stunden lang Kartons in das Lager, wie Ondrejcik erzählt. Er ist glücklich, dass alle so tatkräftig angepackt haben, obwohl sie von der Fahrt schon erschöpft gewesen seien. Wie es dazu kam, dass die Helfer aus der Region eine ukrainische Familie mitnahmen, lesen Sie ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Petition für Waldseer Klinik erfolgreich gestartet

Die Bürgerinitiative hat am Sonntagabend eine Petition zum „Erhalt des von der Schließung bedrohten Krankenhauses in Bad Waldsee“ ins Leben gerufen. Innerhalb von 24 Stunden haben bereits rund 3500 Unterstützer unterschrieben.

„Es ist wirklich gigantisch, was das schon für Kreise zieht“, erklärt Mitinitiator Thomas Bertele und begründet die Petition so: „Unser Krankenhaus ist von der Schließung bedroht. Wir müssen alles versuchen, damit wir das Krankenhaus behalten können – in welcher Form auch immer. Je stärker wir uns jetzt dafür einsetzen, umso besser wird das Ergebnis am Endes des Tages.“ Was die Petition bewirken könnte, lesen Sie HIER.