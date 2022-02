Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Bad Wurzachs Bürgermeisterin will OB in Laupheim werden

Mit einer Riesenüberraschung wartete die Bad Wurzacher Bürgermeisterin Alexandra Scherer auf. Sie kandidiert als Oberbürgermeisterin in Laupheim. Die Wahl findet am 27. März statt.

Alexandra Scherer will Oberbürgermeisterin von Laupheim werden. (Foto: privat)

Gewinnt Scherer die Wahl, würde die Führungsspitze des Bad Wurzacher Rathauses innerhalb weniger Wochen komplett umgekrempelt. Stadtbaumeister Matthäus Rude hat im vergangenen Herbst die Verwaltung verlassen, seine Nachfolgerin Kathleen Kreutzer ist seit Februar im Amt. So begründet Scherer ihre Enscheidung.

++ Schulbusunfall: Feuerwehr spricht von Glück im Unglück

Der Winter hat nach den Sturmtiefs „Ylena“ und „Zeynep“ mit dem Sturmtief „Antonia“ in der Nacht auf Montag noch einmal ein Intermezzo eingelegt. Vor allem im Allgäu war es ordentlich kalt und hat sogar geschneit. Die schneeglatten Straßen haben am Montagmorgen auch den Linienbus 31 bei Wolfegg-Gaishaus von der Straße abkommen lassen. Zeitweise waren 23 Kinder in dem Bus gefangen. Die Landesstraße 316 zwischen Roßberg und Alttann musste bis etwa 11 Uhr voll gesperrt werden.

Der Bus der Linie 31 rutschte am Montagmorgen von der Straße. (Foto: privat)

Der Bus war mit den 23 Kindern war am Montagmorgen von Wolfegg in Richtung Ravensburg unterwegs. Die Polizei schildert den Unfall so: „Der 33-jährige Busfahrer verlor auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dort sank der Omnibus im durchweichten Bankett ein und neigte sich zur Seite.“ Die Feuerwehr berichtet, warum der Unfall trotzdem noch glimpflich abgelaufen ist.

++ Corona-Lage an der OSK verschärft sich

Mitten in die Phase der Lockerungen hinein wird die Lage an der Ravensburger Oberschwabenklinik (OSK) immer angespannter: Mit 42 an Corona erkrankten Patienten, die am Montag in den Häusern der OSK versorgt werden mussten, hat die Omikron-Welle zum Wochenbeginn einen neuen Höchststand erreicht.

m Freitag waren es noch ingesamt 36 Patienten an der OSK gewesen. Auch die Zahl der Kranken auf der Intensivstation ist rapide gestiegen: von fünf auf neun nach dem Wochenende. Fünf Intensivpatienten mit Corona lagen am Montag in Wangen, vier im EK Ravensburg. Darunter ist laut OSK-Sprecher Winfried Leiprecht auch ein Kind. Hier lesen Sie wie die Lage in den Häusern der OSK aussieht.

++ Helfer fürs Ravensburger Lichterfest gesucht

Eine tolle Szenerie war das am 15. Februar 2020: Mehr als 5000 Menschen schauten dicht gedrängt in den Straßen und Gassen der Altstadt dem ersten Lichterfestumzug in Ravensburg zu. Trommler gaben den Rhythmus vor, und als sich der lange Zug von etwa 500 Trägerinnen und Trägern in Bewegung setzte und die kunstvollen Leuchtobjekte aus Weidenruten und transparentem Papier hoch über den Köpfen schwebten, ging ein ganz eigener Zauber davon aus.

Die drei Profis des Lichterfestes vor einem Flügelpaar von Künstler Peter Berger: Künstlerischer Leiter Robert Huber (von links nach rechts), Werkstattleiterin Pat Geddert und Veranstaltungskoordinator Sebastian Striegel im Kapuziner Kreativzentrum. (Foto: Dorothee L. Schaefer)

Nach einer coronabedingten Pause soll das Lichterfest in diesem Jahr zum zweiten mal stattfinden und es soll noch wachsen. Dafür werden aber noch Helfer gesucht. Was die Macher planen, lesen Sie hier.

++ Immobilienpreise haben sich verdoppelt

Wer sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, muss dafür immer tiefer in die Tasche greifen. Auch in und um Leutkirch haben sie die Immobilienpreise in den vergangenen zehn Jahren teils verdoppelt, wie zwei regionale Branchenkenner berichten. Angst vor einer Blase auf dem Markt haben Agathe Peter von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben und Michael Klotz von der Kreissparkasse Ravensburg aber nicht.

„Die Preise sind ab der Finanzkrise stark angestiegen“, sagt Klotz, der als Immobilienberater der Kreissparkasse Ravensburg auch für den Bereich Leutkirch zuständig ist. Zwischen 2009 und 2021 hätten sich die Preise für Wohnimmobilien teilweise verdoppelt. „Je nach Lage, Baujahr und energetischer Ausrichtung der Immobilien sind die Preise in den vergangenen zehn Jahren um 66 bis 100 Prozent gestiegen“, bestätigt Peter. Sie ist Bereichsleiterin Baufinanzierung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben und Geschäftsführerin der Volksbank Allgäu-Oberschwaben Immobilien GmbH. Wie die Experten die Entwicklung für die Zukunft bewerten, gibt es ab dem Vormittag auf Schwäbische.de.