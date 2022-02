Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

++ Sanierungsgebiet Weststadt nimmt Fahrt auf

Der Zuspruch zum Sanierungsgebiet in der Ravensburger Weststadt ist bisher größer als die Ablehnung. Eine größere Welle an freiwilligen Aussteigern aus dem Sanierungsprogramm könnte aber erst noch kommen. Einige Bewohner des Stadtviertels hatten im Vorfeld große Zweifel am Nutzen eines Sanierungsgebiets unter dem Motto „Grüne Weststadt“ und Misstrauen gegenüber der Stadtverwaltung gezeigt.

Sanierungsarbeiten an Wohnhäusern werden künftig auch in der Ravensburger Weststadt gefördert – erste Eigentümer bemühen sich derzeit um die finanzielle Unterstützung. (Foto: Archiv: Marc Tirl/dpa)

Bislang haben zwei Haushalte eine Sanierung mithilfe von Fördergeld für sich ausgeschlossen. Zehn Interessenten, die mit finanzieller Unterstützung ihr Haus auf einen moderneren Stand bringen wollen, werden schon beraten. Was das für die Bewohner der Weststadt bedeutet und was die Stadt in diesem Gebiet plant, lesen Sie heute hier.

++ Im Schussental könnten bald E-Scooter fahren

In Großstädten gehören sie zum Alltagsbild: elektrisch betriebene Roller, kurz E-Scooter genannt. Und auch in kleineren Städten sind die Roller inzwischen unterwegs. Wie die Weingartener Stadtverwaltung nun mitteilt, soll es schon bald auch in Weingarten und Ravensburg E-Scooter geben. Der erste Anbieter plane den Start noch im ersten Halbjahr 2022.

Wie es heißt, hätten im vergangenen Jahr verschiedene E-Tretroller-Anbieter, die zeitnah ein Verleihsystem einführen möchten, in beiden Städten angefragt. Welche Anbieter das sind, sagte die Stadtverwaltung nicht. Welche Erfahrungen die Bewohner der Stadt Friedrichshafen mit E-Scootern in einem Pilotprojekt gemacht haben und was die Gemeinderäte in Weingarten von der Idee halten, lesen Sie heute hier.

++ Weitere Kandidaten wollen OB von Weingarten werden

Auf das Amt des Oberbürgermeisters in Weingarten haben sich zwei weitere Kandidaten beworben. Einer der beiden Kandidaten hat eine interessante Adresse als Wohnanschrift angegeben, der andere wille eine „Druiden-Partei“ gründen. Was es mit den Bewerbungen auf sich hat und wie das Bewerbungsverfahren weiter abläuft lesen Sie noch heute auf Schwäbische.de

++ Ordensschwester aus Reute hat den Bundespräsidenten gewählt

Den Präsidenten zu wählen ist in fast allen Demokratien nichts außergewöhnliches. In Deutschland schon. Neben den Bundestagsabgeordneten sind hierzulande nur ausgewählte Vertreter der Länder Teil der Bundesversammlung.

Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) und Generaloberin Maria Hanna Löhlein im Gespräch. (Foto: CDU-Landtagsfraktion/Tobias Koch)

Die Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute, Maria Hanna Löhlein, war am Sonntag für Baden-Württemberg in Berlin. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt sie, wen sie alles getroffen hat – und wie sie das lange Anstehen an den Teststationen des Bundestags umgangen hat.