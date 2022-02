Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Ravensburger Gesundheitsamt will Impfpflicht streng durchsetzen

Wenn das Gesetz nicht in letzter Minute gekippt wird, dürfen Ungeimpfte ab 16. März nicht mehr in Krankenhäusern und Pflegeheimen, Arztpraxen oder bei Physiotherapeuten arbeiten. Selbstständigen Ungeimpften droht die Schließung ihrer Praxen. Was Befürworter für geboten halten, um Patienten oder Hochbetagte vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, empfinden manche Betroffene als Schikane und Existenzbedrohung.

Viele bezweifeln auch, dass die Gesundheitsämter überhaupt in der Lage sein werden, die einrichtungsbezogene Impfpflicht durchzusetzen. Aber stimmt das? Hier lesen Sie, was ein Betroffener über die Impfpflicht denkt und wie das Gesundheitsamt vorgehen will.

++ Mutiger Waldseer stellt sich alleine den Corona-Protestzüglern entgegen

Rund 150 Corona-Protestzügler sind an den vergangenen Montagen quer durch die Waldseer Innenstadt gelaufen, um auf die Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen aufmerksam zu machen. Doch an diesem Montag war etwas anders: Josef „Bresele“ Schwaiger stand vor dem Rathaus und hielt in den Händen mehrere Schilder. Darauf stand unter anderem: „Lieber eine Maske im Gesicht, als ein Brett vor dem Kopf“ und „Lieber viele Narren auf der Straße, als ein Querdenker in der Garage.“

„2017 lag ich über 80 Tage auf der Intensivstation. Wenn mir das heutzutage passiert wäre, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr leben“, so Schwaiger. Ein Tumor hat den lebenslustigen Fasnetsliebhaber beinahe in die Knie gezwungen. Schwaiger kann über die Corona-Protestzüge in der gesamten Region nur den Kopf schütteln. Darum hat sich der Waldseer den Teilnehmern entgegengestellt.

++ Nach abgesagtem Vortrag in Bad Wurzach: „Reichsbürger“ steigen in Schule ein

Ende Januar hätte ein Treffen der „Reichsbürger“ im Bad Wurzacher Kurhaus stattfinden sollen. Doch weil sie ein großes Polizeiaufgebot befürchtet hatte, nahm eine größere Gruppe von „Reichsbürgern“ (lehnen den deutschen Staat und seine Gesetze ab) im letzten Moment Abstand von dem Treffen.

Aufgeschoben bedeutete in diesem Fall jedoch nicht aufgehoben. In einer Chatgruppe bei Telegram, in der sich die „Reichsbürger“ rund um die in Bad Wurzach geplante Versammlung tummeln, war schon vor einigen Tagen die Rede von einem neuen Ausweichtermin. Es sollte der Samstag, 5. Februar, sein, die Örtlichkeit: Coburg. Und dieses Treffen fand nun offensichtlich auch statt.

++ Etappenziel: 40 Jahre alt werden

40 Jahre alt werden: Das ist das nächste Ziel von Sabine Pluth aus Wolfegg. Seit vier Jahren lebt die Mutter von vier Kindern mit einer Krebserkrankung. Schon bald nach der Diagnose ist sie damit an die Öffentlichkeit gegangen – und hat viel Anteilnahme erfahren.

Verbringen gerne Zeit in der Natur: Sabine Pluth und drei ihrer vier Kinder (von rechts): Emilia (8), Alessia (13) und Finn (4). (Foto: Pluth)

Im Sommer will sie ihren 40. Geburtstag feiern. „Das ist ein Etappenziel“, sagt Sabine Pluth. Vor vier Jahren hat sie es sich vorgenommen. Damals, als sie die Diagnose Brustkrebs bekam. So geht es ihr heute.