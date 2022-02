Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Inga Lindström und ihre Liebe zu Walsers Wurst aus Ravensburg

Seit 2004 versetzt sie mindestens fünfmal jährlich die Fernsehzuschauer am Sonntagabend in eine Märchenwelt: atemberaubende Landschaften, schöne Schauspieler, bunte Schwedenhäuser, romantische Geschichten und immer ein Happy End. Drehort: Schwedens Ostküste. Die Sprache ist von Christiane Sadlo, besser bekannt unter ihrem Pseudonym Inga Lindström.

„Inga Lindström“ mit Terrier-Hündin Dora an einem Berliner See (Foto: Dirk Bartling)

Die bekannte Drehbuchautorin ist in Ravensburg geboren und aufgewachsen, bevor sie Studium und Arbeit über Freiburg und München nach Berlin brachten. Wie sie über die Jahre den Kontakt in ihre Heimat gehalten hat und wo der Krimi spielt, an dem sie derzeit schreibt, lesen Sie hier.

++ Warum in Wangen so viele Menschen gestorben sind

684 Sterbefälle in Wangen vermeldete das städtische Standesamt für das zurückliegende Jahr. Das sind knapp 120 Personen mehr als noch 2020. Die Rekordzahl lässt aufhorchen. Was sind die Gründe? Liegt es an Corona? Vermutlich ja, schreibt unser Autor in seinem Bericht über die aktuelle Sterbestatistik in der Stadt.

Nachfragen bei der Stadtverwaltung und den Oberschwabenkliniken, zu denen auch das Westallgäu-Klinikum gehört, dass es auch zu anderen Zeiten Jahre gab, in denen besonders viele Menschen starben: dann aber aus anderen Gründen. Welche Gründe alledings dafür sprechen, dass der aktuelle Höchststand auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, lesen sie hier.

++ Parteiloser Lehrer will OB von Weingarten werden

Ein weiterer Kandidat für die Nachfolge von Markus Ewald im Amt des Weingartener Oberbürgermeisters steht fest. Der parteilose Jörg Stadler hat seine Bewerbungsunterlagen bei der Stadt Weingarten offiziell eingereicht. Damit steigt die Zahl der Kandidaten gleich mit Beginn der offiziellen Bewerbungsfrist auf drei an. Denn auch die Unterlagen von Gerrit Elser und Clemens Moll, die ihre Kandidaturen bereits vorab öffentlich angekündigt hatten, sind beim Gemeindewahlausschuss eingegangen.

Jörg Stadler hat als dritter Kandidat seine Bewerbung für die Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Weingarten eingereicht. (Foto: privat)

Während Elser als ehemaliger Oberbürgermeister und Moll als amtierender Bürgermeister bereits reichlich Erfahrung mitbringen, kommt mit dem 40 Jahre alten Stadler nun ein Quereinsteiger, der bisher noch kein politisches Amt innehatte. Der gebürtige Allgäuer – er stammt aus Holdenreute bei Kißlegg – ist Lehrer am Bildungszentrum St. Konrad in Ravensburg. Warum er sich dennoch gute Chancen auf das Amt ausrechnet, lesen Sie heute hier.

++ 646 Unterschriften gegen Windanlagen in Leutkirch

Um den möglichen Bau von vier Windkraftanlagen im Leutkircher Stadt- sowie im Staatswald zu verhindern, haben beunruhigte Bürger eine Unterschriftenliste erstellt. 646 Bewohner der Pfingstweide, der Schillersiedlung sowie aus Balterazhofen und Ottmannshofen haben das Papier unterzeichnet. Initiatorin Martina Häring überreichte die Liste an Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.

Martina Häring übergibt die Unterschriftenliste an Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. (Foto: Simon Nill)

Die Unterstützer betonen, keine Klimaleugner zu sein: Auf der einen Seite gebe es den „dringend notwendigen Ökostrom“, der durch die Windräder gewonnen werden kann. Auf der anderen Seite steht laut Häring eine „deutliche Beeinträchtigung der Lebensqualität von Hunderten betroffenen Bürgern“. Wie Sachverständige auf die Bedenken der Anwohner reagieren, lesen Sie heute hier.

++ Als Blönried, Tannhausen und Zollenreute nach Aulendorf kamen

Am 1. Februar vor genau 50 Jahren fand die Eingliederung der bis dahin selbständigen Gemeinden Blönried, Tannhausen und Zollenreute nach Aulendorf statt. Der Weg dorthin zog sich über mehrere Jahre hin und war für alle Beteiligten sicherlich nicht immer einfach. Was der damalige Landrat Oskar Sailer im Nachhinein als „Musterbeispiel einer guten und sinnvollen Reform“ beschrieb, entpuppte sich als Drama in fünf Akten. Nachzulesen in einem Gastbeitrag von Archivar Ulrich Kees, der heute Mittag auf Schwäbische.de erscheint.