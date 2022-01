Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

++ "Spaziergänger" ziehen nach Weingarten

Gegner der staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen sind am Montagabend bei einem sogenannten „Spaziergang“ erstmals von Ravensburg in Richtung Weingarten gezogen. Gegen 18 Uhr versammelten sich Menschen um die Kreuzung am Frauentor und brachen anschließend auf der Gartenstraße in Richtung Norden auf. Zu Spitzenzeiten waren es laut Polizeisprecher Oliver Weißflog rund 450 Menschen. Gleichzeitig zogen von Weingarten nach Polizeiangaben rund 150 Menschen in Richtung Ravensburg.

Rund 100 Menschen haben am Montagabend in Ravensburg gegen die Menschen demonstriert, die wegen der Corona-Schutzmaßnahmen regelmäßig auf die Straße gehen. (Foto: Siegfried Heiss)

Indessen gab es am Montagabend eine Demonstration auf dem südlichen Ravensburger Marienplatz gegen sogenannte „Spaziergänger“. Auch diese Veranstaltung verlief friedlich. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich eingefunden, um sich, so die Organisatoren, unter dem dem Motto „Corona eindämmen, Patente freigeben, positioniert euch coronakonform, gegen illegale Demos ohne Abgrenzung zu rechts, Solidarität statt Spaltung“ zu versammeln. So verlief der Abend.

++ Rößlerweiher hat jetzt eine neue Eisrettungsleiter

Am Rößlerweiher gibt es nun eine neue Eisrettungsleiter. Die Leiter kann mit Schiebebügeln übers Eis bewegt werden. So können Helfer zu einer verunglückten Person gelangen.

Mit dieser Eisrettungsleiter am Rößlerweiher können Passanten einer Person helfen, die ins Eis eingebrochen ist. Der Erfinder der Leiter, Niels Knappe (Dritter von links) hat sie am Samstag nach Schlier gebracht. Mit dabei (von links) Christian Martin, Vorsitzender des SV Ankenreute, Guido Deuringer, stellvertretender Bürgermeister, Michael Marx, Vater des tödlich Verunglückten, Markus Dörflinger vom SV Ankenreute und Anton Walser, Kommandant der Schlierer Feuerwehr. (Foto: Katrin Neef)

Der Erfinder der Eisrettungsleiter hat deren Handhabung vor Ort erklärt. Im vergangenen Winter war ein Mann beim Schlittschuhlaufen auf dem Rößlerweiher ins Eis eingebrochen und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Die Familie und Vereinskollegen des Verunglückten hatten daraufhin eine Aktion gestartet. Die Geschichte dazu gibt es am Vormittag auf Schwäbische.de

++ Corona bringt viele Prostituierte in Ravensburg in Existenznot

Corona lässt die Geschäfte einbrechen: Nachdem Bordelle im ersten Lockdown dicht machen mussten, dürfen Prostituierte zwar wieder arbeiten. Doch nach wie vor bleiben viele Freier weg – wohl, weil sie nicht wollen, dass ihnen ihre Ehefrauen über eine mögliche Nachverfolgung auf die Schliche kommen.

Um zu überleben, machen viele Prostituierte illegal weiter – mit ungeimpften, ungetesteten Kunden und ohne Security im Hintergrund. Andere Frauen sind durch die Pandemie mittel- und wohnungslos geworden, manche sind bei Freiern untergekommen. So versuchen zwei Streetworkerinnen, die rund 80 in Ravensburg gemeldeten Prostituierten zu unterstützen.

++ Wangener helfen ehrenamtlich im Ahrtal

Sie sind gestandene Männer, die Arbeiter des Wangener Bauunternehmens Fischbach. Doch was sie jetzt im Ahrtal bei ihrem freiwilligen und ehrenamtlichen Einsatz binnen einer Woche erlebt haben, geht auch ihnen unter die Haut.

Gruppenbild der Wangener Helfer vor dem Haus von Heinz-Peter in Bad Neuenahr (von links): Armin Schuhmacher, Klaus Sigg, Michael Bischofberger, Michael Natterer, Gerald Fischbach und Lorenz Ebert. (Foto: Firma Fischbach)

Mit nach Rheinland-Pfalz genommen hatten sie jede Menge Sach- und Geldspenden. Mit nach Hause gebracht haben sie den Plan und Willen, noch einmal mit anzupacken und erneut zu helfen. Und sie bitten auch die hiesige Region, die Menschen im Ahrtal nicht zu vergessen – auch ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe. Was sie erlebt haben, lesen Sie hier.

++ Allgäuer Hobbymusiker produziert Song für Weltstar

Rivers of Babylon, Daddy Cool oder Rasputin – die Disco-Truppe „Boney M.“ gehörte in den späten Siebzigern unter anderem mit diesen Titeln zu den erfolgreichsten Musikgruppen der Welt. Allein in Deutschland hatten „Boney M.“ in den späten Siebzigern mit Liz Mitchell an der Spitze acht Nummer-Eins-Singles.

Gut 40 Jahre später hat nun mit Fabian Mróz ein Leutkircher für die damalige Leadsängerin einen Song produziert. Welches Lied der Münchner Freiheit er für Liz Mitchell als englische als Reggae-Nummer neu interpretiert hat lesen Sie hier.