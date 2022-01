Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Hangrutsch bei Wangen: Erste Erkenntnisse aus dem Gutachten

So sah es unmittelbar nach dem Hangrutsch in Rhein Anfang Februar 2021 aus, die Abbruchkante „nagt“ an dem Wohngebäude mit der Nummer 23. (Foto: Arc- privat)

Knapp ein Jahr ist es her, dass im Schomburger Weiler Rhein ein Hang abgerutscht ist. Das Naturereignis sorgte Anfang Februar 2021 für einen tagelangen Einsatz der Rettungskräfte, eine gesperrte Straße, ein unbewohnbares Wohngebäude und für schlaflose Nächte der Betroffenen.

Nun stehen die vorläufigen Ergebnisse des lang erwarteten Gutachtens fest. Wie es nach dem Gutachten zum Hangrutsch weiter gehen könnte, lesen Sie hier.

++ Warum das württembergische Allgäu so viel Sonne abbekommt

Leutkirch war 2021 der sonnenreichste Ort Deutschlands. Das meldete vor wenigen Tagen der Deutsche Wetterdienst (DWD). Experten des DWD – eine Bundesbehörde mit Sitz in Offenbach – erklären, wieso gerade das württembergische Allgäu immer wieder so von der Sonne verwöhnt wird und wie eine moderne Messstation funktioniert.

So hat es Leutkirch zum sonnenreichsten Ort Deutschlands geschafft.

++ Waldseer profitieren von „Sogwirkung“ des Titels „Große Kreisstadt“

Die Aufwertung Bad Waldsees als „Große Kreisstadt“ ist ein Meilenstein der Stadtentwicklung und das politische Gewicht der Kurstadt dürfte dadurch ebenfalls zunehmen. (Foto: Sabine Ziegler)

Seit 1. Januar darf sich Bad Waldsee als 95. Kommune im Ländle „Große Kreisstadt“ nennen. Drei kommunalpolitische Persönlichkeiten aus Bad Waldsee bewerten die „Große Kreisstadt“.

Heute Mittag können Sie lesen, wie die Urgesteine aus Bad Waldsee den Titel und seine Auswirkungen bewerten.

++ Der Stadtcheck 2021: So lief das Jahr in Ravensburg

Einmal im Jahr zieht die Lokalredaktion Bilanz: Wie hat sich Ravensburg im vergangenen Jahr entwickelt? Was wurde besser, in welchen Bereichen hat sich die Situation verschlechtert?

Die Bewertungen der Lokalredaktion sind mitunter hart, oftmals grobkörnig und sie können auch nicht alle Aspekte des städtischen Lebens abbilden. Die Tops und Flops aus Ravensburg finden Sie ab dem Nachmittag auf Schwäbische.de.