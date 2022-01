Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Ravensburger Innenstadt leidet unter den verbotenen Demos

In der Ravensburger Innenstadt herrschte zuletzt montags regelmäßig der Ausnahmezustand. Auf bis zu 2000, zum Teil gewaltbereite Teilnehmer an verbotenen Demonstrationen gegen die Corona-Politik reagierte die Polizei mit einem Großaufgebot.

Vielen Passanten ist wegen befürchteter Ausschreitungen schon am Spätnachmittag nicht wohl im historischen Zentrum. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf Handel und Gastronomie. Welche Auswirkungen die Demos auf die Ravensburger Innenstadt haben, lesen Sie heute ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Hetzbrief an Waldseer Menschenrechtsverein nach Bericht in der SZ

Im Zuge der Berichterstattung der SZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ über das soziale Engagement des Menschenrechtsvereins Global ist in den Vereinsräumen ein Hetzbrief eingeworfen worden. Der Vorsitzende, Ulrich Bamann, hat beim Polizeiposten Bad Waldsee Anzeigen gegen Unbekannt gestellt.

Unter anderem ist dieser Mittelfinger auf dem Schreiben abgedruckt. (Foto: privat)

Der Verein Global hilft geflüchteten Menschen auf der griechischen Insel Lesbos, indem sie die Organisation „Stand by me Lesvos“ unterstützt. Mehr über den Waldseer Verein und den Hetzbrief lesen Sie hier.

++Reinigung, Standort, Befüllung: Wie man die Gelbe Tonne richtig benutzt

Nicht nur Leichtverpackungen gehören in die Gelbe Tonne, sondern auch Metalldosen. (Foto: Sybille Glatz)

Wer durch die Gemeinden und Städte im Kreis fährt, sieht sie seit mehreren Wochen herumstehen: Gelbe Tonnen. Die Müllbehälter gibt es in der Regel in zwei Größen: Die kleinere Version hat zwei Räder und ein Fassungsvermögen von 240 Liter, die größere hat vier Räder und ein Volumen von 1100 Liter. Nur in Leutkirch und in Weingarten wurden im Innenstadtbereich die kleineren 120-Liter-Tonnen verteilt.

Doch wie sollen die Gelben Tonnen konkret befüllt werden? Auf welche Art kann man sie reinigen? Und was gibt es bei der Standortwahl für die Tonne zu beachten? Alles zur richtigen Benutzung der Gelben Tonne finden Sie hier.

++ Arbeitgeber im Klinikbereich wollen Impfpflicht für alle

Laufen Krankenhäusern, Altenpflegeheimen oder Behinderteneinrichtungen die Mitarbeiter weg, wenn nur eine einrichtungsbezogene und keine allgemeine Corona-Impfpflicht eingeführt wird? Das halten unter anderem die Stiftung Liebenau, die Diakonie oder die Arbeiterwohlfahrt für möglich. Aber auch die Waldburg-Zeil-Kliniken (WZK).

„Wenn die Impfpflicht nur auf soziale Einrichtungen beschränkt wird, wird es nicht bei wenigen Kündigungen bleiben. Dann müssen wir im schlimmsten Fall ein Viertel unserer Stationen zumachen“, meint WZK-Geschäftsführer Ellio Schneider.

Wie viele andere Anbieter von Gesundheitsvorsorge und Pflege fürchtet er einen Exodus der Fachkräfte ins Ausland oder in andere Berufe – ein Arzt habe bereits aus diesem Grund gekündigt. Mehr zu diesem Thema lesen Sie heute Nachmittag auf Schwäbische.de.