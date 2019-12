Das Hotelzimmer der Zukunft ist grün

Wie sieht das Hotelzimmer der Zukunft aus? Bei einem studentischen Wettbewerb zu diesem Thema hatten Luisa Goellner und Daniel Nägele (Foto: DHBW) von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg die Nase vorn. Für ihr Konzept „Arbor – Natural Retreat“ gab es Platz 1 und 3000 Euro. Laut Pressemitteilung der DHBW waren drei weitere Beiträge von Ravensburger Studenten preiswürdig.

Das Hotelkompetenzzentrum in Oberschleißheim hatte den Wettbewerb „Hotelzimmer der Zukunft“ ausgelobt. 37 Konzepte lagen der Jury vor, vier davon mit Beteiligung der DHBW Ravensburg. Das Hotelkompetenzzentrum in Oberschleißheim unterstütze Hoteliers beim Bau oder Umbau ihres Hauses. Diese könnten in Musterzimmern sie sehen, wie die Elemente zusammenspielen. Eines dieser Musterzimmer werde nun mit dem Siegerentwurf „Arbor“ der Ravensburger Mediendesigner verwirklicht. Bei ihrem Konzept komme der Wald ins Hotel. Die Gastronomie sei bepflanzt, die Badezone orientiere sich an einer Gartendusche und ganz im Grünen finde sich auch der Spa-Bereich. „Keine Illusion wird jemals all unsere Sinne so überfluten können wie die Natur“, so die Idee von Luisa Goellner und Josefa Rackl laut Pressemitteilung. Ihr Fazit: „Wir müssen zurück in die Natur.“ Entstanden ist ihr Konzept in einem Seminar mit Herbert Moser und Daniel Nägele.

Platz 5 ging an Kerstin Schatz und Alexandra Wanner von der DHBW Ravensburg mit dem Konzept „Dormotel“, unterstützt wurden sie von Anica Daiß von der DHBW Lörrach. Einen Innovationspreis erhielt das Konzept „Switch“, das im Seminar von Jan Specht und von Marion Arnemann vom Studiengang Hotel- und Gastronomiemanagement entstand. Johannes Braun, Robin Rigos, Alina Ruggiero, Ronja Schuler und Christina Wyck holten sich den Pokal. Die Idee von „Switch“ sei es, das Hotelzimmer permanent an die individuellen Wünsche anzupassen.

Und auch das vierte Konzept mit der Handschrift der DHBW Ravensburg habe eine besondere Würdigung erhalten: Es wurde in der Allgemeinen Hotel- und Gastronomiezeitung (AHGZ) veröffentlicht. Das Konzept entstand bei den Mediendesignern im Seminar von Herbert Moser und Daniel Nägele. Luis Jordan, Julia Sonnleitner und Ronja Krohz hätten sich überlegt, das Hotel mit seinen verschiedenen Zimmern quer in der Stadt zu verteilen.