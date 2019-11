Das hat die Stadt Ravensburg zur Eröffnung der B30 geplant

Kilometerlange Staus kennen die Anwohner im Lindauer Ortsteil Zech zu Genüge. Die Wagenkolonne schiebt sich an ihren Wohnhäusern vorbei über die Grenze nach Österreich, weiter am Bodenseeufer entlang und schließlich mitten durch die Bregenzer Innenstadt.

Am schlimmsten sind die Winterwochenenden, wenn Skifahrer unterwegs in den Urlaub sind, in den Bregenzerwald, ins Montafon oder nach Graubünden. Viele der Autofahrer, die hier unterwegs sind, wollen Geld sparen – und zwar genau 9,20 Euro.