Das große Problem der Razorbacks ist die Verteidigung

So haben sich die ifm Razorbacks Ravensburg das letzte Heimspiel im Weingartener Lindenhofstadion nicht vorgestellt. Die American Footballer des TSB Ravensburg wollten den Saarland Hurricanes auf deren Weg Richtung Play-offs eigentlich ein Bein stellen. Doch die Razorbacks hatten vor allem in der Defensive allergrößte Mühe mit den Gästen aus dem Saarland und verloren die Partie vor 1133 Zuschauern sang- und klanglos mit 28:62 (7:7, 7:21, 7:21, 7:13).

Trainer will keine Ausreden zulassen

Mehr Punkte als am Sonntagnachmittag haben die Razorbacks in dieser Saison in Deutschlands höchster Footballliga noch nicht kassiert – nicht einmal gegen das Überteam der Schwäbisch Hall Unicorns. „Vor allem in der Defense haben wir viele wichtige Spieler vermisst, da hat uns total die Erfahrung gefehlt“, sagte Jaylen Zachery. Als Ausrede wollte Cheftrainer Sebastian Fandert das Fehlen einiger Leistungsträger aber nicht nutzen: „Wir haben nie ins Spiel gefunden und irgendwann aufgegeben.“

Deutliche Kritik also vom Trainer, der absolut nicht zufrieden war mit der Leistung seiner Mannschaft im letzten Heimspiel dieser eh schon enttäuschenden Saison. „Wir haben uns viel zu schnell geschlagen gegeben und zu schnell Ausreden gesucht“, meinte Fandert. Nicht einmal die Tatsache, dass die Frankfurt Universe erneut verlor und Ravensburg somit wenigstens den Klassenerhalt schaffte, konnte die Laune des Razorbacks-Trainers am Sonntag aufhellen. „Es ist total enttäuschend.“

Nur eine Interception, sonst keine Ballgewinne

Im zweiten Viertel fing Dejvion Steward einmal einen Pass des Hurricanes-Quarterbacks Daniel Smith ab. Ansonsten gewann die Ravensburger Defense keinen einzigen Ball. Jeder (!) Angriff der Gäste endete mit Punkten. Auch wenn die Razorbacks sie in den vierten Versuch zwangen, fanden die Hurricanes einen Weg Richtung Endzone. „Kleine Fehler brechen uns das Genick“, sagte Fandert.

Dank eines Touchdowns von Lennies McFerren glichen die Razorbacks kurz vor dem Ende des ersten Viertels zum 7:7 aus. Im zweiten Viertel glich Finn Kearns nach einem schönen Pass von Matthew O’Meara zum 14:14 aus. O’Meara musste spielen, weil der Ravensburger Stamm-Quarterback Alexander Bjerre mit einer Oberschenkelverletzung nur an der Seitenlinie stand. Nach Kearns’ Touchdown setzten sich die Saarländer aber ab. Smith und Marian Menden sorgten für die 28:14-Pausenführung.

Die Luft war schnell raus

Mit dem ersten Angriff der zweiten Halbzeit erhöhte Running Back Benjamin Thompson, der von Ravensburgs Defense überhaupt nicht in den Griff zu bekommen war, auf 35:14. Den zweiten Touchdown von Kearns beantworteten die Hurricanes mit Punkten durch Menden und Jakub Klein zum 49:21. Kicker Kevin Kaiser blieb bei all seinen Versuchen erfolgreich.

Die Luft bei den Razorbacks war danach vor stattlicher Kulisse raus. „Die wenigen Chancen, die wir bekommen haben, haben wir nicht mehr genutzt“, sagte Zachery. Teamkapitän McFerren erzielte zwar noch einen Touchdown, nach dem erneut erfolgreichen Zusatzkick von Daniel Lindblom stand es 28:49. Allerdings nicht lange. Die Hurricanes liefen weiter munter und teilweise unbedrängt übers Feld, am Ende gab es die höchste Niederlage der Saison.