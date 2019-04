Das Glück ist auf Seiten des TSV Berg

Dass am Ende eines Spiels, das 1:0 ausgeht, beide Trainer zufrieden sind, ist ungewöhnlich. Trotzdem: So richtig unzufrieden war auch Leutkirchs Trainer Bruno Müller nicht mit dem Spiel seiner Mannschaft, die am Samstag in der Fußball-Landesliga mit 0:1 beim großen Favoriten TSV Berg verloren hatte.

„Ich muss der Mannschaft ein Riesen-Kompliment machen“, meinte Müller. „Das war eine Topleistung von uns. Wir hatten ja mit einigen Ausfällen zu kämpfen.“ Mit gerade einmal zwei Feldspielern auf der Bank war Leutkirch nach Berg gereist. Dort entwickelte sich ein Spiel, wie es alle Seiten erwartet hatten. Der Tabellenführer dominierte die Partie, aber Leutkirch hielt dagegen. Der FCL verteidigte aufopferungsvoll und mit großer Leidenschaft. So blieb es lange beim 0:0.

Ein Szenario, das TSV-Trainer Oliver Ofentausek bestens bekannt ist. Oft genug traf Berg auf ein Defensivbollwerk und fand keine Lösungen. Am Samstag war das anders. „Die ersten 35 Minuten waren super“, lobte Ofentausek. „Wenn es normal läuft, gehen wir mit 3:0 in die Pause“, meinte Ofentausek. „Dann geht das Spiel dementsprechend aus.“ Dass Berg das nicht gelang, lag vor allem an Leutkirchs Torhüter Paul Brünz. Beide Trainer waren sich nach Spielende über dessen Topleistung einig. „Er war überragend“, musste Ofentausek anerkennen. Doch auch für die übrigen FCL-Spieler gab es ein Lob vom Trainer des Gegners: „Unfassbar, wie ruhig sie geblieben sind, obwohl der Druck so hoch war.“

Der Sieg kommt von der Bank

Wie entschied Berg das Spiel dann doch noch für sich? Dafür gab es drei wesentliche Gründe. Beim ersten waren sich die beiden Trainer einig: „Am Ende war es Glück“, gab Ofentausek zu und Müller ergänzte: „Uns hat dieses Glück gefehlt.“ Denn beim 1:0 in der 77. Minute schob Dominik Damjanovic einen Querpass an der Strafraumgrenze ins linke untere Eck. „Dass der Ball da durch drei Leute durchkommt, war glücklich“, meinte Müller. Doch Berg hatte sich dieses Tor nicht nur durch ein Chancenplus verdient. Die Spieler zeigten einen unbändigen Willen, verloren nie den Zug zum Tor und hielten das Tempo hoch. So war das 1:0 mehr logische Folge als glücklicher Zufall.

Der dritte Grund für den Sieg des TSV war die starke Bank. Während Müller nur zwei neue Leutkircher überhaupt einwechseln konnte, reagierte Ofentausek nach einer Stunde gleich dreimal. Christian Hepp, Nico Hummel und Vlad Munteanu gingen vom Platz, dafür kamen Andreas Kalteis, David Brielmayer und Nico Hummel. Knapp zehn Minuten später ging der Berger Trainer dann endgültig ins Risiko, brachte Offensivspieler Dominik Damjanovic für Verteidiger Raphael Schmid. „Das musst du auch mal eingehen. Manchmal geht es gut, manchmal nicht“, kommentierte Ofentausek die Wechsel. Es dauerte keine zwei Minuten, bis Ofentausek belohnt wurde. Vorlage Jannik Wanner, Abschluss Dominik Damjanovic – durch eine Co-Produktion zweier Eingewechselter siegte der TSV Berg letztlich doch noch mit 1:0 über bitter enttäuschte Leutkircher. Es bewahrheitete sich wieder einmal einer von Ofentauseks Lieblingssätzen: „Die Bank entscheidet dir am Ende 15 Punkte.“ Drei davon gab es am Samstag gegen Leutkirch.