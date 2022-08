Das Geschäft mit der Energie: An der Tankstelle der Zukunft wird der Kuchen neu verteilt

Geht es nach dem Willen der Berliner Ampelregierung, sollen bis zum Jahr 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos über die deutschen Straßen rollen. So steht es im Koalitionsvertrag. Stecker von E-Ladesäulen sollen die Zapfpistole beerben. Doch wer dieses Erbe antritt, ist umkämpft: Durch den Einstieg von Stromkonzernen in das Geschäft mit der Energie fürs Auto wird der Kuchen neu verteilt – und die Vorstellung von dem, was eine Tankstelle ausmacht, verändert sich.

Die Frage nach der Tankstelle der Zukunft

„Fragen Sie mich nicht, wie eine Tankstelle in zehn oder fünfzehn Jahren aussieht“, sagt Werner Schindele. Der Mineralölhändler aus Ravensburg betreibt unter anderem sieben Tankstellen und eine Raststation in Oberschwaben und Vorarlberg. „Wir bieten an zwei Stationen bislang Schnellader an.“ Dennoch: Den Blick in die Zukunft will er nicht wagen. Umwelt-Diesel biete er schon an, E-Fuels – also synthetische Kraftstoffe – werden in Zukunft wohl eine größere Rolle spielen, meint der Kaufmann. Aber: „Dafür müssen natürlich die politischen Rahmenbedingungen stimmen und es muss das Klientel da sein, das diese Energie nutzt.“

Wer Kaufmann ist, will auch handeln können

Was das Stromverkaufen angeht, zeigt Schindele auf, dass es für ihn immer schwieriger würde, Kaufmann zu sein. Sein Ziel ist, Händler zu bleiben, auch wenn Strom der Energieträger ist. Über Photovoltaik wolle er auch selbst Storm herstellen. „Um die Möglichkeit zu haben, unabhängig zu sein, muss man erst viel Geld in die Hand nehmen“, erklärt der Ravensburger, dem das öffentliche Laden im Moment noch zu sehr den Spielregeln großer Stromkonzerne folgt. Er könne sich das zwar noch nicht vorstellen, hoffe aber, dass es langfristig der Wettbewerb so transparent wird, dass auch der Strompreis für die E-Autos, wie die Diesel- und Benzinpreise an der Preistafel stehen. „Dass man rechtzeitig mitmacht und jetzt investiert, ist wichtig. Aber den Strom will ich dann auch selber verkaufen und zwar nach kaufmännischen Regeln.“

Das sagt der Chef-Stratege der EnBW

Ein großer Stromanbieter, der die E-Mobilität als Geschäftsfeld für sich entdeckt hat, ist die EnBW. Deren Chef-Stratege für die Ladeinfrastruktur, Lars Walch, gibt sich im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ überzeugt vom öffentlichen Laden: „Bei langen Fahrten hat man keine Wahl: Da muss man irgendwann nachladen, so wie man heute an der Autobahn tankt.“ 130 Lade-Standorte habe die EnBW deshalb inzwischen an deutschen Autobahnen aufgebaut. „Jede dritte Raststätte in Deutschland hat eine Ladeinfrastruktur von uns“, sagt Walch. Insgesamt wolle man bis Ende des Jahres 1000 Lademöglichkeiten bundesweit anbieten, bis 2025 sollen es 2500 werden. „Das ist so ungefähr das, was der größte deutsche Tankstellenbetreiber an Tankstellen hat“, sagt der EnBW-Mann und sieht in den Zahlen einen Systemwechsel.

Laden und Einkaufen

Neben Raststationen seien für das Unternehmen vor allem Plätze in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten interessant. „Statt wie konventionelle Tankstellen die Energie bereitzustellen und dann in Form eines Shops den Handel dazu zu bieten, gehen wir mit der Energie dahin, wo sowieso konsumiert wird“, fasst Walch das Konzept zusammen. Der Kunde müsse also nicht mehr extra zur Tankstelle fahren, sondern kann beim Einkaufen laden und spare sich so die Zeit, die er fürs Tanken brauchen würde.

Verkauft die EnBW bald auch Croissants und Zigaretten?

Trotzdem: An Autobahn-Ausfahrten sucht die EnBW nach eigenen Grundstücken auf der grünen Wiese. Was dort gebaut wird, hat nur wenig mit einer herkömmlichen Tankstelle zu tun. Der Energiekonzern zeigt kein großes Interesse daran, neben Strom auch Croissants und Zigaretten, Zeitschriften und Wischerblätter zu verkaufen. „Es geht erst einmal um das Ladebedürfnis – zunehmend aber auch darum, dass man die Zeit sinnvoll nutzt“, sagt Walch.

Was am größten Ladepark geboten ist

Komplett verschränke sich das Unternehmen gegen den Einzelhandel nicht. Wohl auch, weil herkömmliche Tankstellen ein Gros ihres Umsatzes mit dem Shop machen. „Dort, wo wir komplett auf der grünen Wiese sind, sorgen wir dafür, dass es von uns ein Angebot gibt.“ Beispielsweise beim größten EnBW-Ladepark am Kamener Kreuz in NRW gibt es neben 52 Ladepunkten und Toiletten, künftig auch Snack-Automaten und Getränke.

Nur noch „unbemannte“ Tankstellen?

Das Modell einer Tankstelle auf einen Ladepark zu übertragen, sei nicht das Konzept des Stromversorgers, so Walch. Das liegt auch an der Kunden-Frequenz. „Eine klassische Tankstelle hat auch einen höheren Durchsatz als ein Ladepark – auch wenn wir in fünf Minuten 100 Kilometer Reichweite laden können.“ Ein „bemannter“ Ladepark wäre laut Walch ohnehin die große Ausnahme.

Die Frage nach dem Shop

Tankstellenbetreiber der alten Schule sehen das anders. „Ein vernünftiger Shop macht sicher auch in Zukunft Sinn“, sagt Werner Schindele. Der Kraftstoffhändler findet: „Das gehört zu einer Tankstelle, dass man beim Tanken zu einem vernünftigen Preis ein vernünftiges Angebot vorfindet.“ Schindele könnte sich vorstellen, dass der Einzelhandel an Tankstelle in Zeiten des Ladens eher noch gefragter wird. „Du willst ja, wenn du eine Viertelstunde lang dein E-Auto lädst, nicht nur im Auto sitzen bleiben.“

So will sich Shell neu positionieren

Mit der Prognose steht der Ravensburger nicht allein da. Der Mineralölkonzern Shell mit Sitz in Hamburg hat ähnliche Pläne: „Die längere Verweildauer wollen wir heute und in der Zukunft so angenehm wie möglich für die Kunden gestalten. Deswegen wollen wir im Bereich Fast-Food und Kaffee unser Angebot noch erweitern“, teilt die Deutschland-Sprecherin von Shell, Cornelia Wolber, auf Anfrage mit. Dass es auch bei Shell längere Ladenzeiten geben wird, liegt daran, dass der Konzern schrittweise umrüsten will. „Bis spätestens 2050 wollen wir ein Energieunternehmen mit Netto-Null-Emissionen sein“, so das erklärte Ziel. Um das zu erreichen will Shell eine Energie-Palette von Biokraftstoffen bis Wasserstoff anbieten – und auch die E-Lademöglichkeiten ausbauen.

Die Verbraucherzentrale sieht einiges anders

Trotz der mächtigen Investitionen von Strom- und Mineralölkonzernen, dem harten Kampf um das Milliardengeschäft an den Tankstellen, sollte die Rolle des öffentlichen Ladens nicht überbewertet werden. Davor warnt zumindest die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Ich sehe das Tanken der Zukunft, das Laden, eher daheim und beim Arbeitgeber.“, sagt Matthias Bauer, der bei der Verbraucherzentrale für Energie zuständig ist. Seine Begründung: „Durch die Photovoltaik-Pflicht für Gewerbe in Baden-Württemberg ist der Gedanke naheliegend, dass man während des Arbeitens mit Solarstrom in der Firma lädt.“

Warum sich das Laden daheim lohnt

Der Verbraucherschützer zeigt auf: „Der Ladestrom immer teurer wird. Es lohnt sich, auch wenn PV-Module derzeit teurer werden, den eigenen Strom zu verfahren.“ Dabei wisse man nämlich auch, so Bauer, woran man ist. Er sieht beim Laden an Säulen große Probleme für den Verbraucher. „Im Gegensatz zum Tanken fehlt die Transparenz. Junge mobile Autofahrer können mit Apps zum Bezahlen umgehen, ob das einen Massenmarkt trägt, ist aber fraglich.“ Im vergangenen Jahr haben sich die Anbieter stark dagegen gewehrt, an den Ladesäulen auch Kartenzahlung zu akzeptieren.

Ständige Preiswechsel wie bei Benzin und Diesel?

Langfristig fordert die Verbraucherzentrale ein ähnliches System, wie es an Tankstellen üblich ist. „Schon beim Anfahren einer Station muss man die Preise sehen und wissen, was hier verlangt wird.“ Die EnBW hingegen setzt auf ein anderes System: „Stündliche oder tägliche Preiswechsel gibt es bei uns nicht“, sagt Lars Walch. Mit der App des Unternehmens könne man in 17 Ländern an 300 000 Ladepunkten zum gleichen Preis laden. „Da weiß man vorher, was es kostet. Die letzte Preisänderung gab es Mitte letzten Jahres und davor war es zwei Jahre vorher.“

Vom Anschlagen der Preise an der Anzeigetafel, will man auch bei Shell wenig wissen: „Derzeit gibt es aber keine gesetzliche Verpflichtung, den Ladepreis am Monolithen auszuweisen.“, sagt die Sprecherin knapp.