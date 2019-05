Das Gauturnfest startet mit sportlichen Aktivitäten

Das Gauturnfest steht vor der Türe. Ab heute bis Sonntag gibt es in Ravensburg jede Menge Abwechslung. Nach der Anreise steht am Freitagabend um 19 Uhr der Kürwettkampf im Geräteturnen der Männer in der Burachhalle an.

Am Samstag geht es ab 11 Uhr auf dem Holzmarkt und abends ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) in der Kuppelnausporthalle mit sportlichen Highlights zur Sache:

Die erste Attraktion am Samstag sind die Vorführungen auf der Schaubühne am Holzmarkt. Neben den Auftritten der Smarties, der Rakete und der Junior Gymnasts des TSB Ravensburg haben sich eine große Zahl weiterer Vereine angemeldet. Ab 11 Uhr wird geturnt, getanzt, Akrobatik, Rope Skipping und Gerätturnen vorgeführt. Abends der laden TSB Ravensburg und der Turngau zur Turnshow „best of“ ein.

Die Kindersportschule Ravensburg bietet samstags ab 11 Uhr ebenfalls auf dem Holzmarkt für Kinder und Jugendliche zahlreiche Spiele und Mitmachaktionen zum Ausprobieren an. Die Teilnahme ist kostenfrei, genau wie das Fitness-Mitmachprogramm für Erwachsene am Samstag von 14 bis 18 Uhr im Hirschgraben

Der Sonntag startet mit dem „4inMotion-Teamwettkampf“ in der Burachhalle ab 10 Uhr, bietet wieder Bewegungs-Mitmachangebote für Jedermann im Hirschgraben und endet mit Faustball im Sportzentrum Ravensburg.

Weitere Infos unter www.turngau-oberschwaben.de oder www.tsb-ravensburg.de