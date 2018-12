Das erste Weihnachten nach dem Brand: Der Gemeinde fehlt „ihre“ Kirche St. Jodok

Die kroatische Gemeinde

Im Jahre 1972 wurde in Ravensburg die Kroatische Katholische Mission eingerichtet. Diese umfasste die Gebiete Oberschwaben, Bodenseekreis und Allgäu, wo rund 3000 Kroaten lebten. In Ravensburg wird die Messe auf Kroatisch seit über 30 Jahren um 11.30 Uhr in der Kirche St. Jodok gefeiert. 2006 wurde aus der Kroatischen Katholischen Mission per Dekret vom Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, die Kroatische Katholische Gemeinde „Rodjenje Blazene Djevice Marije“ (Mariä Geburt). Die Gemeinde wurde der Seelsorgeeinheit „Ravensburg Mitte“ zu geordnet.