Das Ergebnis von Tatjana Schmid kann sich sehen lassen

Beim Deutschland-Cup der Kunstturnerinnen in Paderborn ist Tatjana Schmid vom TSB Ravensburg Fünfte geworden. Erstmals hatte sich eine Ravensburger Turnerin für diesen Wettkampf qualifiziert – das Ergebnis kann sich sehen lassen. Schmid war die beste Sportlerin des Schwäbischen Turnerbundes (STB).

Nach der Freude über ihren Sieg beim Bezirks-Cup war Schmid laut Mitteilung etwas nervös vor dem Wettkampf gegen große Konkurrenz der besten LK-Turnerinnen aus Deutschland. Im Training beim TSB wurden die Kürübungen neu durchdacht und ein paar Elemente ersetzt, um möglichst viele Punkte zu erzielen.

Am Sprung zeigte Schmid einen Überschlag mit Vorwärtssalto – der schwierigste Sprung des Tages. Für diese bekam sie die zweitbeste Wertung des Tages, lediglich 0,05 Punkte weniger als die beste Turnerin. Auch an den anderen Geräten zeigte Schmid hohe Schwierigkeiten. Am Balken turnte sie ihren Rückwärtssalto sauber in den Stand, überzeugte mit schwierigen Sprüngen und blieb ohne Sturz. Nach ihrer Bodenübung mit Schraubsalti stand Platz fünf im Feld von 30 Turnerinnen fest.

In Paderborn wurde auch um den Bundespokal der Landesturnverbände geturnt. 16 Mannschaften starteten, mit dem STB wurde Tatjana Schmid auch hier Fünfte.