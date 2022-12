Das Ende von Kunst und Kreativität?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

KI-Kunst boomt und die Reaktionen auf künstliche Intelligenzen wie Midjourney oder DALL-E2 sind sehr gemischt. Beide Plattformen erzeugen eigenständig neue, nicht wiederholbare Bilder. Einzige Voraussetzung ist, dass man der KI (Künstliche Intelligenz) entsprechende Anregungen, sogenannte „prompts“, gibt. Der Benutzer schlüpft damit mehr in die Rolle eines Autors, während das visuelle Ergebnis nicht mehr von diesem umgesetzt wird. Grenzen der Fantasie und Vorstellung gibt es dabei scheinbar kaum. Das Endergebnis tarnt sich gegenüber dem Betrachter als vermeintliches Foto, wobei die KI ebenso in der Lage ist, sämtliche künstlerischen Techniken oder gar den Stil eines bestimmten Künstlers zu imitieren. Derartige Plattformen werfen daher nicht umsonst bei kreativen Berufszweigen die unbequeme Frage auf „Wie wahrscheinlich ist es, durch eine Maschine ersetzt zu werden?“

Anlass für den Kunstlehrer Rainer Leyk und seine Schülergruppe der Realschule Ravensburg, derartige künstliche Intelligenzen im Kunstunterricht und MakerSpace zum Thema zu machen und auch kritisch zu hinterfragen. In einer kleinen Unterrichtsreihe erschaffen die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe der KI fiktive „Ferne Welten“. Bedenkt man, dass die Technik noch in den Kinderschuhen steckt, sind die Ergebnisse mehr als beeindruckend und durchaus verlockend. Das „Ende der Kunst oder Kreativität“ sehen die Schülerinnen und Schüler der Realschule Ravensburg noch nicht in Gefahr. Zu sehr sind künstlerische Arbeiten mit den entsprechenden Künstlern mit deren Erlebnissen und Biografien verknüpft und das eigentliche Kunstwerk letztlich die Spur eines künstlerischen Prozesses. Historisch kann man rückblickend sagen, dass neuen technischen Innovationen, Hilfsmitteln oder neuen künstlerischen Ausdrucksformen immer schon eine Welle von Kritik und Ängsten entgegenschlug. So erging es seinerzeit nicht nur den Impressionisten, sondern auch der Technik der Fotografie. Vielleicht verhält es sich bei Kunstschaffenden, die KI bewusst als Werkzeug für neue kreative Prozesse einsetzen, einmal ebenso.

Eine Auswahl der entstandenen Arbeiten, wie auch eine virtuelle Ausstellung, finden Sie unter www.makerspace-realschule-ravensburg.de