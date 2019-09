Das Ehrenamt aus Freundschaft übernommen

Vor dem Eckhaus warten schon ein paar Kundinnen in der Herbstsonne. Drinnen ist das Team mit Feuereifer beim Sortieren und Herrichten der Waren. In einer halben Stunde öffnet der Tafelladen. Der neue Tafel-Leiter hat reichlich Vertrauen in sein Team. Helga Radut freut sich über das herrliche Brot in der Theke. „Wie schön das ist!“, lobt sie und Walter Lehmann stimmt ihr zu.

„Jeden Tag, von Montag bis Freitag, sind andere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vor Ort“, weiß Walter Lehmann. Für die Rentnerin Helga Radut, ist es freitags immer wieder eine Freude, Brot zu verkaufen. Die anderen Mitarbeiterinnen sortieren in einem Nebenraum die frisch angelieferten Waren, zeichnen sie aus und richten sie in den Ladentheken her. Im Büroraum zählt eine Dame das Wechselgeld für die Registrierkasse. Die Ladenöffnung naht und es herrscht geradezu eine Art Lampenfieber. Walter Lehmann aber ist sich sicher, dass die Mitarbeiter das gut machen. „Natürlich habe ich vorher hineingeschnuppert, ehe ich das Amt übernahm“, sagt er.

In Pension ist der ehemalige Stadtkämmerer Lehmann bereit seit sieben Jahren. „Ich bin schon 72, eigentlich zu alt, um noch was zu machen“, meint er. Dem inneren Zweifel hält er jedoch sofort Tatsachen entgegen: „Als Kreisvorstand des DRK Kreisverbands Ravensburg war ich vor 17 Jahren an der Entscheidung für die Tafel beteiligt.“ Den alten Bekannten vom DRK sei sein Name wieder eingefallen, als sie händeringend nach einem Nachfolger suchten. „Ich tue den Freunden jetzt damit einen Gefallen“, stellt Lehmann fest. Für den Aufbau der Tafel habe Paul Bundschuh viel Zeit und Kraft gebraucht. Jetzt gehe es nur noch darum die Kontakte weiter zu pflegen und nach den Mitarbeitern zu schauen, erklärt er.

Durch die Jalousien der bodentiefen Büro-Fenster sieht man vor dem Tafelladen lebensfrohe, aber auch sehr, sehr müde Kunden. „Für mich ist es schockierend, dass so viele Leute auf Unterstützung angewiesen sind“, sagt Lehmann. Er bedauert es, dass man durch schlecht bezahlte Hilfsarbeit zum Beispiel in Notlagen gerät, aus denen man kaum noch rauskommt. Das Vereinsleben hat der als Sohn eines Forstamtmanns mit drei Schwestern aufgewachsene Walter Lehmann erst als Familienvater schätzen gelernt. In Spaichingen geboren, lebte er seit dem Jahr 1960 in Ravensburg, entschied sich nach der Schule für eine Verwaltungslaufbahn und studierte berufsbegleitend Betriebswirtschaft. In Leonberg habe er den Sportverein TSV Eltingen mit gemanagt, erzählt er. Als Stadtkämmerer war er erst in Leonberg, seit 1990 in Ravensburg tätig. Am Ende seiner Amtszeit hatte er noch eine gerichtliche Auseinandersetzung wegen verlustreicher riskanter Zinsgeschäfte durchzustehen. Glücklicherweise verurteilte das Oberlandesgericht das beteiligte Bankinstitut dazu Schadensersatz zu zahlen. Für das DRK habe ihn vor 20 Jahren in Ravensburg Hans Zimmermann angeworben, erinnert sich Walter Lehmann. „Damals stand der Verein auf schwachen Beinen.“ Als Aufsichtsrat-Mitglied der Rettungsdienst GmbH war Lehmann an der Neuaufstellung des Rettungsdienstes Allgäu-Bodensee-Oberschwaben beteiligt, die durch Ausgliederung und Zusammenlegung entstand und seitdem gut funktioniere.

„Man muss sich halt irgendwann mal trennen von den alten Sachen“, sagt Walter Lehmann. Soeben hat der Großvater von drei Enkelkindern sein Haus in der Weststadt aufgelöst und eine seniorengerechte Wohnung in der Holbeinstraße bezogen. Aufgeben musste er unter anderem eine schöne Werkstatt im Keller. „Ein bisschen Buchhalten“ bringe bisher Struktur in sein Leben. „Rumhängen ist nicht mein Fall!“ betont der gefühlvolle Zahlenmensch. Er weist darauf hin, seine gute Gesichtsfarbe sei keine Urlaubsbräune, sondern rühre von täglichen, zweistündigen Spaziergängen her. Manchmal seien die auch mit Museumsbesuchen verbunden, sagt er und lächelt versonnen. Er denkt an eine schöne Chagall-Ausstellung in Stockach. „Zwei Nachmittage für die Tafelleitung reichen aus“, hat er festgestellt. „Das meiste Organisatorische bewältigen die Mitarbeiter-Teams gut alleine, aber im Notfall bin ich ja in der Nähe.“