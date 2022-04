Das Duell der Kaderschmieden verliert Ravensburg gegen Balingen

Die U23 des FV Ravensburg hat das Duell der Kaderschmieden mit der TSG Balingen II mit 2:0 verloren. Die Ravensburger mussten am dritten Spieltag der Aufstiegsrunde in der Fußball-Landesliga stark ersatzgeschwächt nach Balingen reisen. Von vier unter der Woche positiv auf das Coronavirus getesteten Spielern (Daniel Hörtkorn, Sven Spekking, Nelson Votu und Daniel Geiselhart) konnte sich nur Torwart Geiselhart rechtzeitig vor dem Spiel freitesten. Aus dem Kader des Oberligateams, das tags zuvor nur 1:1 gegen den SV Linx gespielt hatte, gab es auch keine Verstärkung.

So saß in Felix Kölle nur ein Feldspieler auf der Bank – und der kam ohne Training aus dem Urlaub. Kölle kam jedoch gleich zum Einsatz, da sich Samuel Walter schon früh verletzte: Bei einem Zweikampf „Grätsche gegen Grätsche“ (FV-Trainer Fabian Hummel) bekam der Ravensburger Kapitän den Fuß eines Gegners in die Brust, versuchte es noch einige Minuten, musste dann aber passen.

Hummel setzte mit seinem Team auf Spielkontrolle, um mit eigenem Ballbesitz Kräfte zu sparen. Diese Rechnung ging 80 Minuten lang auf – nur fünf Minuten vor und fünf Minuten nach der Pause nicht. In Halbzeit eins hätten die Ravensburger nach zwei erstklassigen Möglichkeiten für Leandro Stehle und Lukas Pfister schon führen können. Dann musste Torwart Alexander Koppers bei einem zu kurzen Rückpass Kopf und Kragen riskieren, kam allerdings ein Tick zu spät und verursachte so einen Elfmeter, den Leon Mathauer verwandelte. Nach der Pause führte ein Luftloch des FV zum 2:0 für den Nachwuchs der TSG Balingen.

Die Ravensburger hatten zwar durch David Hoffmann noch einmal die Chance zum Anschlusstreffer und hätten aus Sicht von Hummel kurz vor Schluss noch einen Elfmeter bekommen können – am Ende musste der Trainer bilanzieren: „Zwei individuelle Fehler haben zu den Gegentoren geführt – sonst hat Balingen offensiv eigentlich nicht stattgefunden.“ Der FV wartet seit zwei Spielen auf ein eigenes Tor.