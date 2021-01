Das DRK-Kreisverband Ravensburg bietet wieder Schnelltests an

Der Kreisverband Ravensburg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet ab der kommender Woche erneut Corona-Schnelltests an. Laut Pressemitteilung gehen die Tests in Ravensburg künftig direkt in der DRK-Kreisgeschäftsstelle, Ulmer Straße 97 in Ravensburg, an verschiedenen Werktagen über die Bühne. Anmeldungen zu den kostenpflichtigen Tests sind online über www.drk-rv.de möglich.

„Die nach wie vor hohen Infektionszahlen haben uns dazu veranlasst, neben den PCR-Tests in den Fieberambulanzen die hochwertigen PoC-Antigen-Schnelltests der Firma Roche einer breiteren Bevölkerungsgruppe wieder anzubieten“, sagt DRK-Geschäftsführer Gerhard Krayss. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, Privatpersonen und in der Pflege tätige Menschen. Laut Pressemitteilung fragen Pflegeeinrichtungen und Betriebe beim Roten Kreuz zunehmend nach Unterstützung an. Nach der neuen Corona-Verordnung sind ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen verpflichtet, ihre Beschäftigten täglich zu testen. „So können wir hier schnell helfen“, so Krayss. Die Schnelltests hätten eine Zuverlässigkeit von 95 Prozent und kosten 35 Euro. Wer eine Terminserie bucht, erhalte einen Nachlass. Positiv getestete Personen müssen sich laut Behördenvorgaben in Quarantäne begeben und über ihren Hausarzt einen PCR-Test veranlassen.

Termine und Anmeldung sind über die Homepage des DRK-Kreisverbands unter www.drk-rv.de oder https://www.drk-rv.de/sonderseiten/schnelltest-zentrum.html möglich.