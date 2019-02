Die Kinder der Nachkriegszeit wuchsen in einer seltsam ambivalenten Atmosphäre auf: Einerseits herrschte Aufbruchstimmung, der Krieg war überstanden. Andererseits hingen unausgesprochene Trauer und unverarbeitete Traumata in der Luft. So hat es jedenfalls Monika Borth erlebt, die mit zwei älteren Schwestern in Ravensburg groß geworden ist und seit Jahrzehnten in Berlin lebt. Nun hat sie ihre Erfahrungen in dem Buch „Ich geh mit dir zum Federball“ festgehalten.

Sie selbst kam 1948 zur Welt – als eine Art Wiedervereinigungskind, nachdem die Eltern sich wieder gefunden hatten. Der Vater hatte ein Jahr lang nach der Mutter, die mit den beiden 1933 und 1936 geborenen Töchtern von Berlin nach Ostpreußen evakuiert worden war, weil es dort 1943 noch mehr zu essen und weniger Luftangriffe gab, gesucht. 1946 konnte er seine Familie, die im Flüchtlingsstrom quasi verloren gegangen war, endlich ausfindig machen und holte alle zu sich nach Tettnang. Während des Krieges hatte er in einem Rüstungsbetrieb am Bodensee gearbeitet, danach dann als Justizwachtmeister im Ravensburger Gefängnis. „Ich habe den Gefangenen oft beim Rundgang durch den Hof zugeschaut und am Katzenlieselesturm Puppen gespielt“, weiß Borth noch heute.

Überhaupt hat sie Ravensburg in guter Erinnerung: die Schulzeit am Mädchengymnasium (dem heutigen Welfengymnasium), das Kontrabass-Spielen bei der Eröffnung der Oberschwabenhalle, den Abiball im Konzerthaus, die Freunde. Obschon sie in der „Flüchtlingssiedlung“ in der Ravensburger Südstadt wohnte, habe sie sich stets gut integriert gefühlt, sagt Borth: „Ravensburg ist für mich immer noch Heimat.“ Damalige Freundschaften pflegt sie bis heute. Zu den Klassentreffen am Rutenfest kommt sie regelmäßig von Berlin ins Schussental.

Das Dritte Reich kam im Geschichtsunterricht nicht vor (Foto: privat)

Weil sie „dem Zeitgeist näher sein“ wollte, zog es Monika Borth 1967 nach Berlin. Dort studierte sie Anglistik und Germanistik, war ein bisschen eingeschüchtert von den „wilden Studenten“, wurde Lehrerin, heiratete zweimal und hat zwei Kinder zur Welt gebracht. Die Spuren der Nachkriegskindheit haben sich dabei durch ihr Leben gezogen. So sehr, dass sie nun das Bedürfnis verspürte, insbesondere das Verhältnis zu der Schwester, die ihr besonders nahe stand, schreibend aufzuarbeiten. Sie fand ihren Frieden mit der teils überfürsorglichen, teils aggressiven, inzwischen verstorbenen Schwester, indem sie immer mehr verstanden hat, dass diese „es sehr schwer hatte und viele Traumata nicht verarbeiten konnte“.

So spielt denn ein Großteil des „Federball“-Romans in den 50er- und 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Einer Zeit, in der die Schwestern sich ständig neue Kleider nähten und nahezu vergnügungssüchtig jeden Abend ausgingen: „Es herrschte ein riesiger Lebenshunger – man wollte das Dunkle verdrängen“, beschreibt Borth ihr Empfinden. Doch das Dunkle war da. Es war da im vielen Weinen der schwermütigen Mutter. Und es war unausgesprochen auch da im Geschichtsunterricht. Darin kam der Faschismus des Dritten Reiches nämlich nicht vor, endete die Gechichte vermeintlich nach der Weimarer Republik. Allenfalls wurde mal ein Gedicht von Paul Celan behandelt. Dass die Eltern des Dichters aber im KZ umkamen und er selbst sich das Leben nahm – darüber verlor niemand ein Wort. „Wir spürten als Kinder und Jugendliche, dass wir an viele Dinge einfach nicht ran kamen, das war sehr bedrückend“, konstatiert Borth im Rückblick.

Sie nahm es so war, dass damals „ein Riss durch die Familie ging“: Auf der einen Seite die Eltern und Schwestern, die den Krieg erlebt und erlitten hatten – auf der anderen Seite sie selbst, das Nachzüglerkind. In Sachen Frauen-Emanzipation habe sich zwar vieles angebahnt, häufig ebenso groß sei freilich die Suche nach Sicherheit gewesen. Folge: Borth hat ihre Schwestern als unglücklich verheiratet erlebt.

Offenbar ist sie nicht die Einzige, die sich mehr als 70 Jahre nach Kriegsende mit dieser Thematik befasst. Viele der 30 Verlage, denen sie ihr Manuskript zugesandt hatte, lehnten es ab. Nicht etwa, weil ihnen der Stoff nicht zusagte. Sondern „weil ihre Hausautoren sich gerade ebenfalls damit befassten“.