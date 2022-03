Das „Big Picture“ am Ravensburger Rathaus wird abgehängt

Aufgrund des Fortschritts der Sanierungsarbeiten am Rathaus am Marienplatz werden die mehr als 80 künstlerisch gestalteten Banner, die seit Herbst 2021 das Ravensburger Rathaus verhüllen, am Freitag abgehängt. Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, ist dies notwendig, weil Teile des Baugerüsts abgebaut werden und die weiteren Arbeiten an der Rathausfassade voranschreiten.

Die Banner mit verschiedenen Kunstmotiven haben die Fassade während der Bauarbeiten in ein großes Kunstobjekt, dem „Big Picture“ verwandelt. Die Aktion hat regional großen Zuspruch erfahren, heißt es in der Pressemittelung der Stadt. „Der Dank für dieses ,Big Picture’ gilt der Ravensburger Kulturszene, die die Idee zu dem Projekt hatte und dieses im vergangenen Jahr umgesetzt hat“, so die Stadt weiter. Durch die hohe Beteiligung von Ravensburger Vereinen, Firmen, Künstlern und Privatpersonen sei so ein einzigartiges Bild entstanden.

Alle Beteiligten, die ein Banner gestaltet haben, können dieses abholen oder spenden. Die gespendeten Banner werden zu Upcycling-Taschen verarbeitet und können erworben werden.

Wer Gefallen an der bunten Fassade und den weiteren Pop up-Projekten im vergangenen Jahr gefunden hat, kann gespannt sein: Das Kulturamt der Stadt Ravensburg arbeitet gemeinsam mit Kunstakteuren aus der Stadt an neuen Ideen für 2022.